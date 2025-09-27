



Y aquí está Nicolas Sarkozy nuevamente ante los tribunales. El Tribunal de Corrección de París decidió este jueves, poco después de las 10 de la mañana, sobre la acusación del ex presidente en el juicio libio. Además, Nicolas Sarkozy se cita, a diferentes grados, en varios casos políticos financieros cuyo resultado es, en su mayor parte, aún no conocido.





El “nuevo OBS” hace un balance de los asuntos actuales y las convicciones que se han pronunciado.





• Sarkozy-Kaddafi Affair: culpable de la Asociación Criminal





El Tribunal Penal de París liberó a Nicolas Sarkozy el jueves, el jueves, las acusaciones de corrupción y el financiamiento ilegal de su victoriosa campaña presidencial de 2007 por Muammar Gaddafi, pero consideró que es culpable de una asociación penal que tenía “Deja a sus seres queridos” Poder libio en este sentido. Fue sentenciado a 5 años de prisión con una orden de referencia.





La Oficina del Fiscal Público Financiero Nacional (PNF) requirió una sentencia de siete años de prisión en marzo de 2025, cinco años de inelegibilidad y una multa de 300,000 euros contra el ex presidente en la sospecha libia de su financiamiento presidencial de 2007, después de un juicio de tres meses. El representante de PNF, Sébastien de la Touanne, había denunciado “Corrupción de alta intensidad, alimentada por ambición, sed de energía, codicia”.









· Base de escucha llamada “Paul Bismuth”: Definitivamente condenado





En diciembre de 2024, Nicolas Sarkozy fue definitivamente sentenciado a tres años de prisión, incluido un año firme, por “corrupción” e “influencia del tráfico” en el caso “bismuto”. Fue posado el viernes 7 de febrero de 2025 un brazalete electrónico, el primero para un ex presidente. Este último había podido solicitar la retirada del brazalete el miércoles 14 de mayo de 2025, después de haber sido admitido en el régimen de libertad condicional, porque tenía 70 años.





Nicolas Sarkozy incautó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en marzo de 2025 “Para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado”según Mᵉ Patrice Spinosi su abogado. El tribunal aún no ha hablado.





Caso de Bygmalion: condenado en apelación, apelación a la casación





Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de fondos ilegales de su campaña presidencial de 2012 en el archivo “Bygmalion” de SO, sentenciado a un año de prisión por el Tribunal Penal de París en 2021. En apelación, el tribunal aligeró su sentencia al infligir un año de encarcelamiento, incluida seis meses de firma en febrero de 2024.





Fue tratado de haber excedido el límite legal para los gastos durante su segunda campaña presidencial, más de 40 millones de euros.





El ex presidente fue proporcionado en una casación. El Tribunal de Casación decidirá el 8 de octubre de 2025.





RESO RUSIANO REO GARANTIZADO: Encuesta preliminar actual





La Oficina del Fiscal Público Nacional Financiero (PNF) abrió una investigación preliminar en el “tráfico de influencia” y el “lavado de dinero u ofensa en enero de 2021 sobre las actividades de asesoramiento de Nicolas Sarkozy en Rusia, después de las revelaciones de Médiapart.





Según nuestros colegas, Justice ha estado investigando desde 2020, luego de un informe del Servicio de Inteligencia Financiera Tracfin, para estudiar las razones por las cuales el ex presidente fue remunerado por la compañía de seguros rusa RESO GARANCIA, controlada por dos hermanos multimillonario Sergei y Nikolai Sarkisov. La investigación todavía está en progreso.





“Qatargate”: información judicial actual





La Oficina del Fiscal Público Nacional Financiero (PNF) estudia un posible pacto de corrupción concluido en noviembre de 2010 durante un almuerzo en el Elíseo con en particular Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, que una semana después le dio su sufragio en Qatar por la asignación de la Copa Mundial del Fútbol 2022. La Asociación Antiquor presentó una queja en abril de 2023 contra Nicolas Sarkozy para “agente público extranjero”, especifica “Le Monde”.









Bettencourt Case: no largo





En 2010, Nicolas Sarkozy fue acusada por varias personas del séquito del Bettencourt de la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. Publicado bajo el estado de testigos asistidos luego acusado de abuso de debilidad a Liliane Bettencourt en marzo de 2013, una decisión de no lugar en su tema finalmente fue renderizado en octubre de 2013, por falta de evidencia suficiente. Eric Woerth, tesorero de la campaña, acusado por el tráfico de influencia pasiva y el ocultamiento de la financiación política ilícita, se publica en 2015.





ELYSÉE POGRAS: despido





Este caso solo se refiere al ex jefe de estado indirectamente. Pilla en cuestionar la presidencia de la República por irregularidades en los mercados concluyendo con los institutos de encuestas. Nicolas Sarkozy, como presidente de la República, disfruta de la irresponsabilidad criminal. Los ancianos que lo rodean, incluidos Claude Guyant y Patrick Buisson, son sentenciados a los términos de prisión y multas durante el veredicto emitido en enero de 2022.