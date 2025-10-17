El comité asegura que la feroz campaña de Trump no tuvo influencia

Video

“Basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”respondió este viernes 10 de octubre, el presidente del comité noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, cuando se le preguntó sobre la campaña liderada por Donald Trump y sus seguidores para obtener el Premio Nobel de la Paz. Su respuesta completa a la pregunta se puede encontrar. en nuestro vídeo en la parte superior del artículo..













Despertada en mitad de la noche por la llamada del secretario del comité noruego del Nobel que le informó, con la voz entrecortada por la emoción, de su premio, la laureada de 58 años aseguró que el pueblo venezolano finalmente prevalecerá en su lucha por la democracia.





“Estamos trabajando muy duro para conseguirlo, pero estoy seguro de que ganaremos”dijo durante esta llamada, también filmada:









“Es un movimiento, el logro de toda una sociedad. Soy sólo una persona. Ciertamente no lo merezco”. el Nobel, dijo.





“Política antes que paz”





Por tanto, el premio se le escapó al presidente estadounidense, Donald Trump, que no había ocultado su deseo de ganarlo este año.





Visiblemente amargada, la Casa Blanca afirmó el viernes que el comité del Premio Nobel de la Paz había aprobado “La política antes que la paz” al otorgar el premio a María Corina Machado en lugar de a Donald Trump.









“El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas”también escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en X.





Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense ha insistido en que “merece” el Nobel, reivindicando un papel en la resolución de ocho guerras, incluida la de Gaza. Una afirmación muy exagerada, según los observadores.





Trump “tendrá dificultades para afrontar este precio”









Hasta la fecha, la administración Trump ha atacado al menos cuatro embarcaciones en el mar que presentó como de narcotraficantes, con un saldo de al menos 21 muertes.





Nicolás Maduro denunció un “ataque armado”acusando a Washington de utilizar el narcotráfico como pretexto “imponer un cambio de régimen” y apoderarse de las reservas de petróleo del país, entre las mayores del mundo.





María Corina Machado ya había sido galardonada en 2024 con el Premio Sájarov, la máxima distinción en materia de derechos humanos que otorga la UE, y con el Premio Václav Havel, otorgado por el Consejo de Europa.





El Premio Nobel consta de un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 11 millones de coronas suecas (casi un millón de euros).