Banderas palestinas que cuelgan en el frontón de 86 ayuntamientos este lunes, a pesar de la advertencia de Beauvau: lo que sabemos









Banderas que fracturan la clase política. Este lunes 22 de septiembre, varios alcaldes dejarán una bandera palestina en el frontón de su ayuntamiento, incluso cuando Emmanuel Macron esté a punto de reconocer un estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pero el viernes, el ministro del interior renunciando a Bruno Retailleau contrató un enfrentamiento pidiéndole a los prefectos que informen a la justicia cualquier bandera palestina en las fachadas de los edificios municipales. Y las decisiones de la primera corte cayeron.





• Banderas en Lyon, Malakoff, Bagneux, Tours …





Este lunes por la mañana, a pesar de las advertencias de Bruno Retailleau, varias banderas flotaron frente a los ayuntamientos o estaban a punto de colgarse allí. La pancarta roja, negra, blanca y verde debe exhibirse en el frontón de otros ayuntamientos en los suburbios parisinos, como Nanterre, Bagneux, Gennevilliers, Ivry-Sur-Seine o Corbeil-Esonnes. Al final del día, 86 municipios en Francia izaron la bandera palestina, según el Ministerio del Interior.





En Malakoff, la bandera palestina ya se coloca en el ayuntamiento. Y el alcalde comunista, Jacqueline Belhomme, no tiene la intención de retirarlo “Antes del martes”a pesar de una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cergy-Pontoise, sobre la apelación del prefecto de Hauts-de-Seine. Este último nuevamente confiscó la jurisdicción y esta vez exigió un “Penalización financiera”.









En el Pyrénées-Atlantiques, Louis Labadot, El alcalde comunista de Mauléon-Clicharre, 3.000 habitantes, que lo habían retirado el sábado después de la derivación a la justicia administrativa por el prefecto, dijo, aquí Béarn Bigorre, que querían elevarlo nuevamente ” En solidaridad con el pueblo palestino (…) sobre la base del reconocimiento del estado palestino por parte de Francia “.





En Lyon, una ciudad dirigida por el ecologista Grégory Doucet, la bandera también fue levantada, informa BFM-Lyon. Lo mismo en giras.





En París, una docena de funcionarios electos, incluido David Belliard, candidato ambiental en el Ayuntamiento de París en 2026, desplegaron la bandera palestina desde una ventana del Ayuntamiento poco después de las 6 p.m., contra el consejo del alcalde PS Anne Hidalgo. El ayuntamiento no deseaba comentar.









• Instrucciones de Bruno Retailleau a los prefectos





El viernes por la noche, el ministro de resignación del interior, Bruno Retailleau, había pedido a los prefectos que se apoderan de la justicia administrativa si los ayuntamientos flotan los colores palestinos para hacer cumplir el “Principio de neutralidad de los servicios públicos”. Es la única palanca de acción en su poder, ya que no puede pedirle a la policía que retire el estándar.





Un alcalde tiene “La prohibición (…) para mostrar un sesgo político, filosófico o religioso “ En el frontón de su ayuntamiento, se dice en Beauvau.





“El estado no solo no requiere la pavidad, sino que solicita no pavimentar”insistió el sábado en el Secretario General del Ministerio del Interior, Hugues Moutouh.





• Olivier Faure llama a Emmanuel Macron





El Secretario General del Partido Socialista Olivier Faure, que propuso el viernes a todos los alcaldes de su campamento para colgar la bandera de Discord, trató de desafiar a Emmanuel Macron en este tema el domingo al pedirle que“Autorizar” Esta iniciativa.





“No solo sería un acto fuerte hacia todos aquellos que están apegados a la resolución del conflicto israelí-palestino, sino coherente con la posición de Francia que proclamará ante la comunidad internacional”declaró en una carta el jefe de la PS en la víspera del reconocimiento esperado del estado palestino por Emmanuel Macron en la ONU en Nueva York.





Cuando se le preguntó, el séquito de Emmanuel Macron no deseaba hacer comentarios en esta etapa.





• La iniciativa del jefe de PS divide la izquierda





No todos los socialistas están de acuerdo con Olivier Faure. Nada de eso. Algunos han optado por seguir las instrucciones del jefe de PS como el alcalde de la ciudad vecina de Saint -Ueen, Karim Bouamrane, que también tiene la intención de desplegar la bandera israelí, y los primeros magistrados de Lille Arnaud Deslandes o Nantes Johanna Rolland.













En Créteil, en Val-de-Marne, el socialista Laurent Cathala cree, por otro lado, que “La primera de sus responsabilidades debe ser preservar la cohesión social dentro del municipio”y no seguirá la llamada de Olivier Faure.





Otros eligen ser inventivos. En París, la Torre Eiffel publicó en su pantalla del primer piso, las banderas palestinas e israelíes, enmarcando una paloma. “París apoya” reconocimiento del estado palestino y “Reafirmar su compromiso con la paz”comentó la alcaldesa Anne Hidalgo (PS), en la red social de Bluesky.









En Nantes, la alcaldesa Johanna Roland (PS) “Instalará la bandera de Palestina en el patio del ayuntamiento”dijo en un comunicado de prensa, y en Brest, el ayuntamiento iluminará el edificio en colores palestinos.









Entre los ecologistas, Marine Tondelier aprueba la iniciativa socialista. “Una bandera en el frontón de un ayuntamiento nunca ha matado a nadie mientras está en el contrario, en Gaza, el ejército israelí mata todos los días”golpeó al patrón de los ecologistas el domingo durante un rally en París, denunciando controversias “Indecente”. Siempre a la izquierda, el Diputado LFI Eric Coquerel también apoyó a este Pavan en colores palestinos: “Somos para”dijo en Francia 3.





• El centro, la fila derecha y extrema derecha detrás de Beauvau





Por el contrario, el Diputado de la Ballard de Philippe (RN) de Oise, acusó a Francia 3, los municipios que planearon mostrar la bandera palestina de “Comunitarismo de piso bajo”. “Es ilegal”Soberly comentó sobre su colega adjunto Jean-Philippe Tanguy sobre el conjunto de preguntas políticas (Francia Inter/Francetv/Le Monde).





François-Xavier Bellamy, vicepresidente de los republicanos, también preguntó el domingo en BFMTV que los alcaldes que izaron la bandera palestina “Ser condenado”.





En cuanto a Renaud Muselier, presidente del Partido Macronista del Renacimiento de la región Provenza-Alpes-Côte d’Azur, advirtió en el “Figaro” que desplegaría alrededor de veinte banderas francesas, en respuesta a lo que describe como “Cálculos políticos”.