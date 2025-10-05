Ecologistas, socialistas y rebeldes cada uno listo para presentar una moción de censura el martes

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 1:37 p.m. Lectura: 1 min.







Los partidos de izquierda continuaron este domingo 5 de octubre para blandir la amenaza de una censura el domingo 5 de octubre, de una moción de censura de la Declaración de la Política General de Sébastien Lecornu el martes, cada uno diciendo que están listos para depositar su propio texto con la esperanza de reunir a una mayoría de votos.









Después de recibir una vez más el viernes en Matignon, “No veo otra forma que la censura”dijo el patrón de los ecologistas Marine Mournier en BFMTV el domingo. Ella dijo que no vio en las propuestas del primer ministro “Un comienzo del comienzo del argumento para convencer, aunque solo sea un diputado ecológico del grupo para votar algo más que censura”.





Al igual que el primer secretario Olivier Faure el sábado, el número 2 de la PS Johanna Rolland también ve censura, incluso si se va “Hasta el martes para que el primer ministro traiga cosas” en la mesa de negociación. No “Los socialistas tomarán sus responsabilidades”se lanzó en Francia 3.





En cuanto a LFI, el coordinador nacional Manuel Bompard confirmó en LCI la intención firme del grupo de presentar una moción de censura el martes.





“Votaremos los nuestro y los de ellos”





Detrás de esto casi unanimidad, a algunos matices, sigue siendo la cuestión del texto que unirá las voces a la izquierda y abriría la puerta a una posible inversión de Sébastien Lecornu, siempre que también haya votos más allá de estos bancos, probablemente al lado de la concentración nacional. Todos los que desean depositar su propio texto, enésimo revelador de fracturas en este lado del tablero de ajedrez.









Por lo tanto, LFI estará en la iniciativa de una moción y ha “Propuesto a los diputados ambientales, los diputados comunistas e incluso los diputados socialistas (…) de co -firmándolo”. “Por el momento, no hemos tenido una respuesta” de la PS, deploró Manuel Bompard.





Porque los socialistas querrán “Lo más probable (…) coloca su propio movimiento”Dijo Joanna Rolland. “Bueno, si lo dejan, votaremos el nuestro y los de ellos”respondió Manuel Bompard.





Los ecologistas surgen en el centro del juego. Así, Marine Tondelier dice que él “Contacto con todos los grupos para ser el autor de una unidad, moción de censura federativa, porque no vemos qué más hacer en realidad. Y ninguna voz debería perderse”ella instó.





“No lo hacemos ni un tambor, ni con placer, ni con cinismo. Es triste”agregó el patrón de los ecologistas.