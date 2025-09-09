Antes de la votación de la confianza, ¿realmente conoce al gobierno de Bayrou y sus ministros?

François Bayrou compareció ante los diputados el 8 de septiembre para solicitar un voto de confianza para su gobierno. ¿Pero realmente sabes quién lo compone? Aquí hay 18 preguntas para verificar.
Este 8 de septiembre de 2025 podría ser el último día del gobierno de Bayrou: el Primer Ministro solicitó un voto de confianza de la Asamblea que corre el riesgo de tener problemas para obtener, toda la izquierda y la manifestación nacional después de haber anunciado que no la votarían.
El gobierno ha sido nombrado en diciembre, el cuarto del segundo período de Macron Five -Au, no es fácil tener a todos sus miembros en mente, ni su cartera específica. En espera de la votación, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo invita a verificar, en 18 preguntas, su conocimiento del gobierno en la edad promedio más alta desde 2017.
Encuentre nuestro directo dedicado al voto de confianza
`}} for (const (key, val) de Object.Entries (Créditos? Créditos (0): {})) {if (Key === ‘Images’) {Text +=` “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
Créditos de imágenes
$ {Val}
`}} for (const (key, val) de Object.Entries (Créditos? Créditos (0): {})) {if (Key === ‘Photos’) {Text +=` “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ `
Fotografías
$ {Val}
`}} Texto de retorno; } Const showResult = function () {// ocultar todas las preguntas.forEach (function (elem) {elem.style.display = ‘none’}) const credits = ResultionSection.Queyselector (‘#Credits’); Const c = buildCredits () if (credits && c) {credits.innerhtml = c; } // Establezca el puntaje de puntaje de Let score = `$ {resultado}/$ {Preguntas Inntext = stork // Mostrar el testimonio para la puntuación de Let ResultStimonial = Array.From (Resultection.QueySelectorAll (‘(data -score)’)). EXIT (function (elema, elemb) {número de retorno (elemb.dataset.score) – número (elema.dataset.score);}); For (const elem de resultado testimonial) {if (número (resultado)> = number (elem.dataset.score)) {elem.style.display = ‘block’; romper; }} // reiniciar el botón del juego conston resetBtn = document.gestallyById (‘reset -test’) resetbtn.addeventrisner (‘click’, function (e) {resetform ()}) // Muestra el SurventSection.Style.display = ‘Block’} function () {CurrentStep = 1 CurrentQueste = Preguntas (CurrentStep – 1) CurrentQuestion.QuerysElector (‘. QuizTests_S_Swers’). DataSet.max result = 0 // restablecer todas las entradas cuizzform.reset (); QuizForm.queySelectorAll (‘input (type = “CheckBox”)’). Foreach (el => el.ecked = false); // Eliminar todas las clases válidas/inválidas de letras = QuizForm.queSelectorl (‘. QuizTessts_S_Swer: Not ((Data-Feedback))’) Answers.ForEach (function (elem) {Elem.ClassList.Remove (‘Valid’, ‘Invalid’)}) // Eliminar etiquetas LetteleL etiqueta ‘) labels.forEach (function (elem) {elem.style.removeProperty (‘ pointer-events ‘)}) // ocultar todos los feddbacks (data-feedback) dejar retroalimentación = cuizForm.queySelectorAll (‘ (data-feedback) ‘) FOUNTERS.FORACHE (function (elem) {Elem.Style.DISPLAY =’ NiNo ‘}) Quizztes_Sttes_Swers_Swers__BTN Let Btns = Quizform.Quizlectoral (‘. Btns.Foreach (Function (Elem) {Elem.disabled = True Elem.Style.display = ‘Block’}) // Hide All QuiztesSts_StStp_Sp_Sp_Btn Let Btnnext = Quizzform.QueySeCtorall (‘. QuizTessts_ststs-step_btn ‘) btnnext.forEach (function (elem) {elem.style.display =’ none ‘}) // ocultar el resultado stef resultados = document.QuerySelector (‘.. QuizzTest__Result ‘) ResultionSection.dyle.display =’ Ninguno ‘// RESETISULTURES TestimonialS = documentsult’) Resultsection.) (‘(Data-score)’) testimonials.forEach (function (elem) {elem.style.display = ‘none’}) // puntaje unset informes const dupulescore = resultados de resultados {Elem.open = false}) UpdateStepSVility (); = {título: ”, piano: ()} sharingbtn.addeventrisner (‘click’, function (e) {popoverarticle (‘title’) = popovertitle.innerhtml popoverstitle.innerhtml = ‘¿quiere compartir este quiz? (Elem, index) {Let pianodata = elem.getAttribute (‘piano-Context-Origin’). (‘Piano-Context-Origin’, pianodata.join (‘,’))})})})})})})})})}) popovershare.addeventrisner (‘onpopoverclose’, function (e) {popovertitle.innerhtml = popoverarticle (‘title’ ‘) (Piano-Context-Origin) ‘). ()})