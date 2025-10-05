Con Xavier Veilhan y Roland Jourdain, el arte contemporáneo pone las velas a Brasil

Informes

En busca de una alternativa descarbonizada al transporte de obras por avión, el artista de plástico Xavier Veilhan convirtió el catamarán de Roland Jourdain en un taller flotante para transformar una aventura marítima en un laboratorio artístico. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” se ha montado en “We Explore”.





Skipper de clase larga, un doble ganador de la ruta du Rhum, Roland Jourdain, de 61 años, se entrecruzó en todos los mares del mundo. Acostumbrado a navegar y pensar sin anteojeras, el corredor en alta mar tiene las ideas del mismo barril. Sin embargo, probablemente no se imaginó un día para convertir su catamarán “Exploramos”, amarrado en el puerto de Concarneau, en el taller de carpintería. Este soleado viernes de septiembre, “Bilou” mira con curiosidad la herramienta de máquina plantada en el puente: una sierra de cinta, activada con la fuerza de las pantorrillas. En el lado de los pedales, el artista contemporáneo Xavier Veilhan, en el corte de tablones de madera contrachapada, su hijo Antoine. Si, en el muelle, la tarea resulta ser relativamente fácil, en el Atlántico, a más de 10 nudos por las olas, esta es otra historia. La salida de la prueba hacia las Islas Glénan demuestra que, si no quieres perder un dedo, hay un tiempo para ver, otro para contemplar el océano.





Invitado por la Galería Nara Roesler de Sao Paulo para exhibir del 8 de noviembre al 31 de enero de 2026, Xavier Veilhan decidió unirse a Brasil. El artista de plástico solo transporta con él dos obras (dos móviles), el resto, las pinturas, las esculturas, los dibujos y una película se realizarán …