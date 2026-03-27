Dos cadáveres encontrados en Portugal, un ex policía que vive en Vailhourles bajo custodia policial

Pocos días después de la desaparición de dos mujeres en Aveyron, la investigación avanza. Después del descubrimiento de “ dos cuerpos (…) enterrado en un lugar aislado » En Portugal, el principal sospechoso Cédric P. deberá ser presentado este jueves 26 de marzo ante el tribunal de Vila Nova de Foz Côa. Sospechoso del asesinato de su campaña y de su ex socio, así como del secuestro de sus dos hijos menores, fue detenido el martes tras varios días prófugo.

El caso comenzó el pasado viernes, tras una denuncia realizada por un familiar de la expareja de Cédric P. Esta última, de 40 años y residente en Vailhourles, un pueblo de Aveyron de 650 habitantes, no se había presentado a su lugar de trabajo, a una compañía de seguros, ni a su hijo de 12 años a la universidad.

Una desaparición considerada preocupante por los investigadores, que motivó la apertura de una investigación judicial el lunes por “ secuestro y secuestro de varias personas » por la fiscalía de Montpellier. Inmediatamente se emitió un aviso de búsqueda.

La actual pareja del ex policía, de 26 años, y su hija de un año y medio, que vivían con el sospechoso en el municipio de Savignac, en Aveyron, tampoco aparecieron por ningún lado, al igual que el propio Cédric P.

El miércoles por la noche, las autoridades portuguesas anunciaron que habían encontrado “ dos cuerpos (…) enterrados en un lugar aislado “, sin dar más detalles. Sería ” los de la pareja y la expareja » del sospechoso, pero “ continúan las medidas necesarias para identificar a las víctimas y consolidar las pruebas “, precisó la policía judicial portuguesa en un comunicado de prensa.

Los gendarmes franceses fueron enviados a Portugal tras el descubrimiento de los cuerpos de las dos mujeres. Según el diario portugués “Jornal de Noticias”, fue el hijo mayor del sospechoso quien ayudó a las autoridades a encontrarlos en Serra da Nogueira, a poco más de cien kilómetros al norte del lugar de detención de Cédric P.

En su vehículo, la policía encontró una escopeta, varias matrículas falsas, 17.000 euros en efectivo y documentos falsos. La tesis de un “ salida preparada » El viaje al extranjero fue rápidamente favorecido por los gendarmes de la sección de investigación de Toulouse, encargados de las investigaciones, precisó la fiscalía de Montpellier en un comunicado de prensa el miércoles por la noche.

Cédric P. fue detenido durante un control en carretera por la gendarmería portuguesa, con documentación falsa, en compañía de sus hijos, de 12 años y año y medio, que fueron encontrados sanos y salvos. Los dos niños tuvieron que ser repatriados rápidamente a Francia. Detenido bajo custodia policial en la gendarmería de Mêda, el sospechoso deberá ser presentado ante el tribunal este jueves. Podría ser extraditado a Francia debido a los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Este francés de 42 años, residente en Savignac, un pequeño pueblo de Aveyron, ex policía ahora desempleado, que realiza trabajos temporales, es el principal sospechoso de este asunto. Según “la Dépêche du Midi”, trabajó primero en Toulouse y luego en París, antes de ser despedido por el IGPN por problemas de conducta.

Despojado de sus derechos de custodia, este jugador de rugby de buen nivel mantuvo una relación muy conflictiva con su expareja, a quien acusó en redes sociales de poner a su hijo” en peligro “.

Según France 3 Occitanie, Cédric P. se movía en círculos masculinistas. Ha publicado numerosos vídeos llamando a su expareja “ criminal suelto », alegando que su hijo corría peligro bajo su responsabilidad. A “Midi Libre” la madre de su expareja afirmó que practicaba “ acoso, amenazas de muerte » hacia su hija.

En 2021 ya había viajado ilegalmente a España con su hijo durante varias semanas, lo que le valió una condena por no representación de un niño y acoso a su expareja. Según una fuente cercana al caso, en 2023 participó, junto con otros padres que habían perdido la custodia de sus hijos, en manifestaciones ante el tribunal de Rodez y el ayuntamiento de Villefranche-de-Rouergue, localidad cercana a Vailhourles y Savignac.