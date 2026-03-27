Ante el aumento de los precios de la energía, estos países que están reduciendo las normas e impuestos medioambientales

Si la guerra en Oriente Medio tiene un coste medioambiental directo muy fuerte, también tiene un coste indirecto. Casi un mes después de los ataques estadounidenses e israelíes, las tensiones no han disminuido, particularmente en materia energética. El rápido cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán tras la guerra provocó un aumento de los precios de la energía –en particular del combustible– que cada país está tratando de contener. A veces en detrimento del medio ambiente.

Australia anunció el jueves 26 de marzo que reduciría los estándares de calidad del combustible para permitir la inyección de unos 200 millones de litros en el mercado interno durante los próximos dos meses. En concreto, el país autorizará temporalmente “Niveles más altos de azufre durante los próximos 60 días”, Dijo el ministro de Energía, Chris Bowen, en un comunicado. Los niveles de azufre suelen estar sujetos a regulación para limitar la contaminación del aire. “Esto agregará unos 100 millones de nuevos litros por mes al suministro interno de gasolina de Australia, que de otro modo se habría exportado”. dijo Chris Bowen.

Según el Tesorero australiano Jim Chalmers, Ministro responsable del Presupuesto Federal, el país ha“suficiente combustible”, pero hay problemas de suministro, particularmente en las zonas rurales.

En Vietnam, las autoridades han decidido retirar un impuesto medioambiental para bajar el precio de la gasolina. Una estrategia que dio sus frutos económicamente porque el coste de la gasolina sin plomo bajó un 26,17% y el del diésel un 15,42%. “Desde la medianoche del 26 de marzo de 2026 hasta el 15 de abril de 2026 inclusive, la tasa del impuesto de protección ambiental sobre la gasolina (excluido el etanol), el diésel y el combustible de aviación será de 0 dong por litro”. dijo el gobierno en un comunicado la semana pasada.

En otros países asiáticos, las centrales eléctricas de carbón están recuperando terreno en un intento de paliar una posible escasez de energía. Este es el caso de Japón, que anunció que relajaría temporalmente sus restricciones a las centrales eléctricas de carbón. El Gobierno presentó este proyecto el viernes a un panel de expertos, que lo aprobó, según informó el Ministerio de Industria en su sitio web.

“Dada la situación actual en Medio Oriente que afecta los precios del combustible, creemos que la incertidumbre sobre las futuras compras de GNL está aumentando”. dijo un funcionario del ministerio durante la reunión transmitida en línea. “Creemos que será necesario aumentar el funcionamiento de las centrales eléctricas alimentadas con carbón para garantizar un suministro estable”. añadió.

Hasta ahora, el gobierno ha alentado a los proveedores de electricidad a mantener la tasa de operación de las centrales térmicas alimentadas por carbón, que emiten una gran cantidad de dióxido de carbono, en un 50% o menos. Pero el ejecutivo prevé ahora autorizar el funcionamiento a plena capacidad de centrales eléctricas más antiguas y menos eficientes, según el proyecto presentado. Japón produce alrededor del 70% de su electricidad a partir de centrales térmicas: el 30% a partir de carbón, el 30% a partir de gas natural licuado (GNL) y poco menos del 10% a partir del petróleo.

El mismo patrón en Corea del Sur, que planea levantar el límite impuesto a la capacidad de producción de sus centrales eléctricas alimentadas con carbón, al tiempo que aumenta la operación de sus centrales nucleares. En Filipinas, la ministra de Energía, Sharon Garin, también indicó el martes pasado que quería aumentar la producción de centrales eléctricas alimentadas con carbón para mantener precios de electricidad asequibles. “Hemos hablado con empresas de generación de energía y centrales eléctricas de carbón para evaluar hasta qué punto pueden aumentar su producción”. declaró Sharon Garin, indicando que esta medida ” temporario “ podría entrar en vigor a partir del 1ejem abril.