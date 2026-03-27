¿Hacia un punto de inflexión “revolucionario” en las redes sociales?

Dos decisiones seguidas que podrían marcar un importante punto de inflexión en el funcionamiento de las redes sociales. El martes 24 de marzo, el jurado de un tribunal civil de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, declaró al grupo estadounidense Meta responsable de poner en peligro a los usuarios menores de sus plataformas, Facebook e Instagram en particular. Al día siguiente, fue un jurado californiano el que esta vez consideró que Instagram y YouTube, propiedad de Google, eran responsables de los problemas de salud mental de un adolescente, una decisión que suena como un rayo inesperado para los gigantes digitales.

En Nuevo México, Meta fue llevada ante los tribunales a finales de 2023 por el fiscal Raúl Torrez, quien la acusó de haber engañado a sus usuarios sobre sus normas de seguridad, en particular exponiendo a menores a contenidos inapropiados y peligrosos, o incluso a depredadores sexuales. El gigante de las redes sociales, condenado a pagar 375 millones de dólares por daños y perjuicios, apeló. “Nuevo México se enorgullece de ser el primer estado en pedir rendición de cuentas (a estos operadores) por engañar a los padres, permitir la explotación de menores y poner en peligro a los niños”dijo Raúl Torrez, dando la bienvenida “un punto de inflexión para todos los padres preocupados por lo que les podría pasar a sus hijos cuando se conectan a Internet”.

En California, fue una joven de 20 años, Kaley GM, quien lideró la lucha contra las plataformas. Usuario de YouTube desde los 6 años, registrado en secreto en Instagram a los 9, afirma haberse vuelto adicta a las redes sociales, lo que alimentó su depresión, su ansiedad, sus problemas de autoimagen y sus pensamientos suicidas cuando era adolescente. Habiendo llegado el jurado a la conclusión de que los grupos Meta y Google han demostrado efectivamente ” descuido “ en el diseño de sus redes sociales – consideradas susceptibles de generar comportamientos adictivos mediante “me gusta”, desplazamiento infinito y filtros estéticos – y no han sido lo suficientemente transparentes sobre la peligrosidad de sus plataformas para los menores.

Esta última condena ha sacudido a los gigantes de las redes sociales, a quienes durante mucho tiempo se les ha culpado por su impacto nocivo en la salud mental y la seguridad de ciertos usuarios. “Por primera vez, las plataformas han sido reconocidas por las jurisdicciones por sus efectos sobre sus usuarios, comenta Alexandre Lazarègue, abogado especializado en derecho digital. Es revolucionario” Recuerda que estos grupos, incluido Meta, tienen “ plenamente conscientes de las consecuencias psicológicas y psiquiátricas de las redes sociales sobre la salud de los jóvenes, y de su carácter adictivo “. Efectos documentados por múltiples denunciantes y expertos, a veces encargados por los propios grupos.

Hasta ahora, los operadores de redes sociales habían escapado a la persecución gracias al artículo 230 de una ley estadounidense, que los exime de responsabilidad por el contenido publicado en sus sitios por los usuarios. “Las acciones legales pasadas contra Meta en particular a menudo se han centrado en el contenido, recuerda Alexandre Lazarègue, pero las plataformas se presentaron como hosts, una suerte de buzones de correo que no eran responsables de lo que publicaban sus usuarios. Esta vez, fue el diseño, el algoritmo, toda la arquitectura de estas redes lo que se puso en duda, y esta estrategia dio sus frutos. » Ante este punto de inflexión, el “New York Times” pregunta: “¿Se enfrenta la “Big Tech” a su momento tabacalero? » Una alusión a cómo las empresas tabacaleras han tenido que revisar su modelo -a menudo con un gran coste- después de que los tribunales declararan que sus productos eran adictivos o nocivos.

Este último veredicto que reconoce el papel de las plataformas en el desarrollo de la adicción podría convertirse en un punto de referencia. En Estados Unidos se están llevando a cabo una serie de procesos interpuestos por varios miles de familias y unos 800 distritos escolares, que acusan a las redes sociales de ser responsables de una epidemia de trastornos mentales entre los jóvenes. “Las decisiones judiciales están en el corazón del sistema de justicia estadounidense, explica Alexandre Lazarègue. Pueden desempeñar un papel importante en decisiones futuras, especialmente cuando las acusaciones contra Meta o Google han sido ampliamente difundidas durante unos diez años por médicos, sociólogos y la propia comunidad tecnológica. Podemos apostar que habrá secuelas. »

¿Estas condenas conducirán a cambios en Meta y Google, que han apelado? “Tendrán que sacar las consecuenciasestima el abogado. Es evidente hoy en día que los niños y adolescentes no pueden tener acceso a los mismos contenidos y funciones que los adultos en las redes sociales. Queda por ver si se producirá el cambio y cómo, porque no hay que ser ingenuos: el modelo económico de las redes sociales sigue basándose en captar la atención del usuario y recopilar sus datos. »

Esta noticia jurídica al otro lado del Atlántico también encuentra eco en Francia: el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, anunció el jueves 26 de marzo que había transmitido a los tribunales un informe contra TikTok por “provocación al suicidio” Y “transferencia ilícita de datos”denunciando la “espirales de muerte” en el cual “se bloquea” la red social y cuestionando la influencia nociva sobre los jóvenes del algoritmo de la plataforma.