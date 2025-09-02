Bélgica también reconocerá el estado de Palestina, después de Francia, Canadá o el Reino Unido

Publicado el 2 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m.

Actualizado el 2 de septiembre de 2025 a las 2:41 p.m. Lectura: 1 min.







Bélgica reconocerá el estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ministro de Asuntos Exteriores de Belgas, Maxime Prévot anunció el martes 2 de septiembre, 2 de septiembre, uniéndose a otros países como Francia o Canadá.









“Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y las sanciones firmes se toman con respecto al gobierno israelí”escribió el jefe de diplomacia belga en la red social X.





A finales de julio, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería el estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo del 9 al 23 de septiembre en Nueva York. En el proceso, más de una docena de gobiernos occidentales han pedido a otros países del mundo que hagan lo mismo.





“Bélgica se unirá a los países firmantes a la Declaración de Nueva York que lleva el camino a una solución a dos estados y, por lo tanto, los reconocerá”detalló al ministro.





Un reconocimiento en condiciones





Pero este reconocimiento de un estado palestino sigue sujeto a condiciones: solo se formalizará oficialmente cuando “El último rehén se habrá lanzado y que Hamas ya no asumirá ninguna gestión de Palestina”dijo Maxime Prévot en X.





El ministro también anunció 12 sanciones contra Israel. Entre ellos, “La importación de importaciones de productos de colonias” Israelí, pero también “Posibles procedimientos legales, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito, la lista de personalidad no grata en nuestro país de dos ministros extremistas israelíes, varios colonos violentos y líderes de Hamas”.









Esta decisión está lejos de haber sido unánime en el gobierno belga, miembros de los partidos de derecha N-VA y el Sr. siendo particularmente reacio.





Pero “En vista del drama humanitario que toca en Palestina y singularmente en Gaza, y enfrentó la violencia perpetrada por Israel en violación del derecho internacional (…) Bélgica tuvo que tomar decisiones fuertes para aumentar la presión sobre el gobierno israelí y los terroristas de Hamas “apoyó al Ministro de Asuntos Exteriores.





La pregunta es crucial para los representantes palestinos. “El reconocimiento del estado palestino nos da una posibilidad del futuro”dijo el lunes el Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Warsen Aghabekian Shahin, en Roma. “También envía un mensaje claro: la única solución es reconocer a un estado palestino que vive en paz y seguridad junto con el estado de Israel”ella insistió.





La presión se intensifica en el gobierno israelí





Canadá y Australia ya han expresado sus intenciones a favor de un estado de Palestina. El Reino Unido también ha anunciado que lo reconocería, a menos que Israel asumiera una serie de compromisos, incluido el de un alto el fuego en la Franja de Gaza.









En total, tres cuartos de los Estados miembros de la ONU reconocen este estado proclamado por la gerencia palestina en el exilio en 1988.