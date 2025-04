Domingo muy político, eventos anti-top en los Estados Unidos ... Cinco información para recordar desde el fin de semana

Tiempo de lectura: 4 min.

Resumen

¿No has seguido las noticias de este fin de semana del 5 y 6 de abril? «Le Nouvel OBS» ha preparado una sesión de captura para ti.





¿Has ganado las noticias en los últimos dos días? «Le Nouvel OBS» le ofrece un resumen de la información principal para recordar a partir de este sábado 5 de abril y domingo 6 de abril.





• En París, un domingo muy político





El lugar organizado RN Vauban, en París, frente a la cúpula de los Inválidos, una reunión de apoyo para su líder Marine Le Pen, sentenciado al comienzo de la semana por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos. «No es una decisión judicial, es una decisión política» Quién tiene «No solo burló el estado de derecho, sino también el estado de la democracia»dijo antes de que sus partidarios se reunieran en París, prometiéndoles que no » Nada « Déjalo ir. «No pedimos estar por encima de las leyes, pero no por debajo de las leyes»dijo, refutando todo «Espíritu de sedición». «No es solo Marine Le Pen quien es condenado injustamente. Es la democracia francesa la que se ejecuta en una simple decisión judicial»dijo Jordan Bardella, castigando el «Presiones ejercidas por ciertas organizaciones»en particular la Unión de Magistratura, clasificada a la izquierda. Si Jordan Bardella aseguró que había 10,000 personas, la capacidad máxima del lugar, estaba lejos de ser llena.









Por su parte, Place de la République en París, LFI y los ambientalistas organizaron una contraacción, sin la PS o los comunistas. Los organizadores anunciaron a 15,000 participantes, una fuente policial habló de 3.000 personas. El coordinador de Francia Insumise Manuel Bompard, habló a primera hora de la tarde. Para él «La extrema derecha muestra su verdadera cara»el de un «El partido violento que amenaza, incluidos los jueces cuando las decisiones tomadas por la justicia no les conviene».









Poco después del final del discurso de Marine Le Pen, el presidente del Renacimiento Gabriel Attal respondió desde Saint-Denis en la inauguración de una reunión de su grupo, rodeado por sus aliados Edouard Philippe y François Bayrou, atacando «La extrema derecha que se reúne hoy para atacar a nuestros jueces, atacar a nuestras instituciones». «Nosotros, aquí nunca descalificaremos una decisión judicial»agregó. «Volas, pagas»lanzó a Gabriel Attal a la dirección de Marine Le Pen, recordándola «Te rompes, reparas, sales, limpias, desafías la autoridad, te enseñamos a respetarla»pronunciado en 2024. El ex primer ministro denunció «Una interferencia sin precedentes» En el apoyo de Donald Trump, Vladimir Putin o Viktor Orban en el jefe principal de RN. «¿En beneficio de?» De uno de sus proveedores de servicios con nosotros, el Rally Nacional «se lanzó.









• Muchos ataques rusos en Ucrania





Ucrania fue perturbada el sábado por la muerte de 18 personas, incluidos nueve niños después de la huelga, el día anterior, de un misil ruso en Kryvyï Rig, la ciudad natal de su presidente Volodymyr Zelensky, ubicado en el centro del país. Este bombardeo, uno de los más mortales en las últimas semanas, ha afectado una zona residencial de esta ciudad industrial, cerca de un patio de recreo infantil. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, aseguró haber «Haga un golpe de precisión con un misil altamente explosivo en un restaurante» ciudad «Donde se reunieron comandantes de entrenamiento e instructores occidentales». Los sistemas de defensa anti -avión rusos interceptados y destruidos en la noche 49 drones lanzados durante la noche por Ucrania, anunció el ministerio.









Además, Ucrania denunció a otro el domingo «Ataque masivo» Ruso en su territorio, que estaba al menos uno muerto y tres heridos en la capital Kyiv, así como otra víctima en el sur del país.





• Macron pide «acciones fuertes» si Rusia continúa «rechazando la paz»





Emmanuel Macron denunció las noticias «Huelgas ardientes» de Rusia en Ucrania y llamado a «Acciones fuertes» Si Moscú continúa «Rechazan la paz». «Necesita un alto el fuego lo antes posible. Y fuertes acciones si Rusia continúa tratando de ahorrar tiempo y rechazar la paz»dijo en la red X.









«Si bien Ucrania ha aceptado la propuesta del presidente Trump de un alto el fuego completo y desbloqueado durante 30 días hace casi un mes, que trabajamos con todos nuestros socios con los medios para asegurar la paz, Rusia persigue la guerra con intensidad renovada, sin hacer casos de civiles»continuó Emmanuel Macron. «¿Cuánto tiempo jugará Rusia en las aperturas de paz en los Estados Unidos y Ucrania, continuando asesinando a niños y civiles?» »»él golpeó.





• Miles de estadounidenses demuestran contra Trump y Musk





Desde Boston (noreste) hasta Houston (sur) y Florida (sudeste) en Colorado (oeste), miles de estadounidenses se demostraron el sábado para la primera movilización a gran escala desde el regreso al poder de Donald Trump a fines de enero. Una serie de movimientos ciudadanos de la izquierda habían pedido que demostraran lo que describen como«Agarrando de poder» por el presidente republicano.









Una de las manifestaciones principales tuvo lugar en el National Mall, una gran explanada entre el Capitolio y el Obelisco del Monumento de Washington, a tiro de piedra de la Casa Blanca, en un ambiente de buen carácter. Miles de personas se reunieron allí al mediodía, blandiendo letreros con mensajes como «No tocar el Seguro Social» O «Ha llegado el fascismo»así como las banderas estadounidenses al revés, originalmente una señal de angustia en el ejército que se ha convertido en una señal de protesta política.









• Bayrou denuncia «presión comunitaria inaceptable» después de una PRofessor de Lyon-2 fue llevado a la tarea





Un maestro de la Universidad Lyon-2 fue llevado a la tarea por un grupo de activistas encapuchados el martes 1 de abril, quien le impidió dar una conferencia. Philippe Baptiste, el Ministro de Educación e Investigación Superior, anunció la presentación de una queja el sábado, y se abrió una investigación. El primer ministro François Bayrou denunció el domingo, con el «parisino» un «Presión comunitaria inaceptable». «Cuando los extremos intentan tener en sus manos la universidad, ¡vamos al algodón malo! Y estos movimientos de desestabilización son cada vez más frecuentes. Estas violencia y estas presiones, digo, no pueden tener el derecho de una ciudad en Francia»aseguró a François Bayrou.









El Ministerio de Educación Nacional denunció una situación el viernes «Absolutamente inaceptable»los ministros Elisabeth Borne (National Education) y Philippe Baptiste (Educación Superior) pidieron sancionar a los culpables de «Estos actos serios»según un comunicado de prensa. «No vamos a dejarnos intimidarnos»aseguró a Philippe Baptiste al «parisino», anunciando haber presentado una queja.