Una semana de deslizamientos en el RN donde el barniz de la dediabolización ha crujido

Julien Odoul, Jean-Philippe Tanguy, Guy-Olivier Cuénot … funcionarios electos y ejecutivos de la RN multiplicaron las controvertidas salidas desde que Marine Le Pen fue condenado en el caso de asistentes parlamentarios ficticios de la FN.









En los golpes duros, el barniz de la dediabolización se agrieta. Desde la condena de Marine Le Pen, el lunes 31 de marzo, en el caso de los asistentes parlamentarios ficticios del Frente Nacional (FN, que se ha convertido en una manifestación nacional, RN), varios funcionarios electos del partido lejano han multiplicado los deslizamientos. Marine Le Pen fue sentenciado a una sentencia de cuatro años de prisión, de los cuales dos años estaban firmes bajo pulsera electrónica por malversación de fondos públicos. También recibió una multa de 100,000 euros y cinco años de inelegibilidad con la ejecución inmediata, lo que compromete sus posibilidades de presentarse en la elección presidencial de 2027.





Una comparación con el shoah





«¡Los jueces han elegido la solución final para Marine Le Pen!», Así se atrevió, con respecto a la pena de inelegibilidad de la figura de la figura del partido, Jean-Philippe Chartier, delegado departamental RN de Aveyron. En un comunicado de prensa fechado el miércoles y citado por «Center Press», asegura que esta decisión ha «Profundamente conmocionado» Votantes del Rally Nacional. «No entienden los dos pesos, dos medidas de justicia que, por un lado, deja a los inmigrantes ilegales de OQTF para continuar sus actividades criminales en nuestro territorio, y por otro condenado con extremo severidad el candidato de la concentración nacional.» ». Una comparación con el Shoah que explicó en el diario local «Midi Libre», asegurando que no era ni antisemita ni negacionista.





Desde el lunes, los magistrados que las partes interesadas en el juicio y la justicia en general son objeto de críticas virulentas por parte de la extrema derecha. Martes 1jerga Abril, se abrió una nueva investigación sobre las amenazas recibidas por los magistrados del Tribunal Penal de París, donde se educó el caso de los asistentes parlamentarios de la FN.









El presidente de la corte que pronunció la condena, Bénédicte de Perthuis, también se ha beneficiado de la protección policial durante una semana. Las patrullas se llevan a cabo regularmente frente a la casa parisina del magistrado a cargo del archivo, acusado por la derecha derecha y extrema de haber emitido un juicio » política «.





Si Marine Le Pen aseguró el día después de que su juicio encuentre «Escandaloso» Y «Inadmisible» Que los magistrados son objeto de amenazas, Guy-Olivier Cuénot, el único miembro del Congreso de Nueva Caledonia etiquetado como RN, publicado en X el mismo día en un tweet que aprueba esto «Revuelta saludable contra este fascismo de la izquierda que afirma esclavizarnos». Ha continuado desde su impulso, detalla la «liberación». «Hasta cuándo vamos a soportar estos raspadores de magistrados de la Unión de Magistratura, que prefieren a los islamistas, pedófilos, violadores, ilegales, escoria … a los patriotas y personas honestas?» »escribió nuevamente el miércoles.





Los funcionarios electos de RN desataron en los sets





Frente a los periodistas, los funcionarios electos de lejos no están más medidos. «¡Tú, cierras!» »» El martes lanzó el portavoz de RN, Julien Odoul, al abogado Patrick Klugman, en el LCI set durante un programa especial que regresa a condenas dentro de su partido. «Tú, cierras»Ineale el representante electo del Yonne, condenado en el juicio de RN, repitiendo esta oración en varias ocasiones, exasperada. «Eres de hostilidad insoportable», «No eres nadie», «Has sido insoportable durante meses y meses»encadenó en medio de un caos que rápidamente se movió al set. Y agregar: «¿Es esa tu respuesta?» »», «¿Pero quién eres, señor?» »», «¿Para quién lo toma, señor?» ». «No decimos lo que queremos, respetamos al otro y respetamos la ley»se defendió para su lado Patrick Klugman mientras la cacofonía se apoderó del set, los periodistas que intentaron en vano restaurar la orden.









El juego verbal continuó en X (ex propietario). «El Sr. Odoul se comportó como un matón en LCI contra mí. Incivilidad, brutalidad, falta de respeto, este caballero es diputado y, a pesar de su condena (que apeló), aspira a encarnar el orden y el respeto?»escribió al abogado en un mensaje sobre X que acompaña el video del intercambio de televisión calentado. «Patrick Klugman es un pequeño señor. Compara los campamentos prohibidos con los blancos con la palabra de los deportados. ¡Se ensucia el recuerdo de un solo honrado durante una visita a Jerusalén por haber salvado vidas judías al acusarlo de haber sido miembro del fn. Shabby!»por su parte reaccionó el diputado RN.









Otra bandeja, otro deslizamiento. Es esta vez en el micrófono de BFMTV que Jean-Philippe Tanguy, vicepresidente y concejal regional de Somme, habló de «Puite-à-A» Sobre la cobertura del «Le Point» semanal, que el 3 de abril tituló «The Le Pen Affair. RN entre sinvergüenzas e hipocresía». «Hubo títulos de putas para hacer clic, ahora hay putas para uno. Realmente Bravo»bromeó el funcionario electo de la derecha de la extrema derecha el jueves, golpeado por el término «Crapulerie». «Eliminar eso»fue respondido. «Bueno, tú, retirarte» Crapulerie «, de lo contrario, no, no me retiraría. Entonces, ¿podemos ser tratados con sinvergüenzas? Es inaceptable»se lanzó. Una salida de la que no se ha arrepentido, ya que él mismo se dirigió nuevamente a las redes sociales. «No dejaré que nuestra familia política sea insultada por personas sin escrúpulos que quieran hacer ventas en nuestro honor»él presionó.