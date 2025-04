Deberes de aduanas: los senadores solicitan una investigación sobre el cambio de Donald Trump

Por

11 de abril de 2025 a las 9:34 p.m.

Los senadores demócratas pidieron este viernes 11 de abril, el gendarme estadounidense del mercado de valores que determinara si Donald Trump había cometido un delito al alentar la compra de acciones justo antes de su espectacular reversión en las tareas aduaneras.





Los seis demócratas, dirigidos por el senador de Massachusetts Elizabeth Warren, señalaron en una carta dirigida a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que Donald Trump había escrito en su plataforma social social, el miércoles temprano, unos minutos después de la apertura de Wall Street: «Es el momento adecuado para comprar».





Unas horas más tarde, anunció una suspensión durante 90 días de tareas aduaneras adicionales contra docenas de países, con la excepción de China, causando un rebote histórico de acciones.









La Casa Blanca le dijo al «Washington Post» que el mensaje de Donald Trump solo estaba dirigido al «Llamar» el público, y que fue responsable de «Asegurar a los mercados y a los estadounidenses sobre su seguridad económica».





Investigar «parientes» y «la familia del presidente»





«Estamos instando a Dry a investigar para determinar si los anuncios aduaneros han enriquecido a familiares y amigos de la administración a expensas del público estadounidense»escribió los senadores. Piden verificar si «Los familiares, incluida la familia del presidente, se dieron cuenta de la ruptura de los precios de antemano y llevaron a cabo transacciones del mercado de valores antes del anuncio del presidente».





La carta exige que el Dry determine si el presidente, sus donantes u otras personas se habían dedicado a manipulaciones del mercado, iniciaran delitos u otras violaciones de las leyes sobre valores financieros.









El seco no se ve obligado a responder favorablemente a esta solicitud de una investigación. Su presidente Paul Atkins ya ha tenido un punto de punto para irse con Elizabeth Warren, la principal demócrata del comité bancario del Senado, que lo acusó de conflictos de intereses debido a sus vínculos con el sector de servicios financieros.





Sospecha de enriquecimiento personal





Esta carta, firmada en particular el jefe de la oposición democrática al Senado Chuck Schumer, viene en un contexto de preocupaciones sobre la posibilidad de que Donald Trump, y su familia, no aprovechen su posición como presidente para enriquecerse, aunque no se ha traído evidencia de corrupción.





Unos días antes de su inauguración a fines de enero, Donald Trump había lanzado un «Mismo»una criptomoneda sin utilidad económica o transaccional, navegando por la locura popular en torno a una personalidad o un fenómeno viral en Internet.









«Ahora, cualquier persona en el mundo puede depositar dinero en la cuenta bancaria del Presidente de los Estados Unidos en unos pocos clics»había subrayado a su ex asesor Anthony Scaramucci en las redes sociales después del lanzamiento. «Cada favor, geopolítico, comercial o personal, ahora está a la venta, a plena luz del día»había denunciado.