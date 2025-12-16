Detectado un nuevo brote en Aude, continúa la movilización contra la estrategia del gobierno





Un nuevo caso de enfermedad de la piel grumosa (LCD) fue descubierto en una granja de Pomas, en Aude, el primer brote en este departamento de Occitania, anunció la prefectura este lunes 15 de diciembre en un comunicado de prensa. “Apenas se confirmó la enfermedad este domingo, la unidad epidemiológica infectada, compuesta por diez bovinos, tuvo que ser sacrificada”precisó la prefectura de Aude.









Después de los Pirineos Orientales, Ariège, Altos Pirineos y Alto Garona, Aude es el quinto departamento de Occitania donde se ha detectado un brote de DNC. Este anuncio se produce cuando el Ministerio de Agricultura afirma que la situación es “bajo control” En Francia.





• Un debate “abierto”, según Genevard





La ministra de Agricultura, Annie Genevard, viajó este lunes a Toulouse para defender su gestión del DNC, criticada por algunos agricultores y la clase política. El ministro reiteró este lunes por la mañana en France 2 que el debate fue “abierto”incluso sobre las modalidades de la política sanitaria, pero defendió su estrategia. A pesar del nuevo caso de DNC detectado el domingo en Aude, donde se sacrificaron diez reses del foco, el ministerio subraya que todos los casos han sido erradicados y que la situación es “bajo control”.









Annie Genevard pidió la elaboración “un muro sanitario” ante la enfermedad de la piel grumosa (LCD), considerando que la ampliación de la zona de vacunación en el sur del país fue una “primer cambio en el protocolo” salud, que responde a una de las demandas de los criadores. Al llegar por décima vez a Occitania, el ministro estimó que no había ninguna “Solución ideal para luchar eficazmente contra el Comité Nacional Demócrata, sin fuertes medidas de contención del virus”en su discurso introductorio ante una cincuentena de ganaderos y responsables agrícolas.





“Desde Saboya hasta Occitania, el Estado y los ganaderos, todos queremos proteger nuestras explotaciones”añadió ante los agricultores descontentos. “Tenemos que confiar en la ciencia”insistió, pidiendo una “muro sanitario” ante la propagación de la enfermedad. El ministro afirmó que la erradicación de los focos es por el momento la única manera de luchar eficazmente contra la progresión de una enfermedad que se propaga gracias a la picadura de un insecto, actualmente favorecida por el suave clima otoñal. Los criadores de Occitania han hecho “varias propuestas”eso “vamos a observar”prometió. Pero el protocolo sólo se cambiará si “ciencia” decide, subrayó.





• 200 alcaldes se manifiestan en Foix





Más de 200 alcaldes y cargos electos locales de Ariège se reunieron este lunes en Foix, frente a la prefectura, para pedir al Estado que dialoge con los agricultores, con el fin de reevaluar el protocolo de lucha contra el DNC. “Es urgente escucharlos y restablecer un diálogo constructivo”escribieron los cargos electos en una carta entregada al prefecto de Ariège.









En este texto preguntan “plantear a nuestro gobierno la necesidad de reexaminar el protocolo para el sacrificio total de bovinos, considerando un sacrificio selectivo de animales infectados, en función de su estado clínico y del riesgo de propagación de la enfermedad”. “Un enfoque diferenciado permitiría limitar las pérdidas (…) manteniendo los esfuerzos necesarios para contener la epidemia”alegan estos cargos electos, entre ellos una delegación compuesta por alcaldes, parlamentarios, el presidente del consejo departamental y el vicepresidente del consejo regional de Occitania, fueron recibidos por el prefecto.





Ariège es uno de los cinco departamentos de Occitania donde se han descubierto casos de DNC. El sacrificio el viernes de un rebaño de 208 vacas en el municipio de Bordes-sur-Arize tuvo que realizarse bajo la protección de los gendarmes, después de los incidentes ocurridos la víspera cuando los ganaderos intentaron impedir que las mataran.





• La movilización continúa





Al frente de la movilización: los sindicatos Coordinación Rural, radicales y a veces abiertamente cercanos a la extrema derecha, y la Confederación Paysanne, clasificada en la izquierda, convergen de manera inusual para exigir el fin de las matanzas sistemáticas y la extensión general de la vacunación. La crisis no tiene su origen en el suroeste, que no es el corazón de la ganadería francesa, pero es aquí donde la ira cristaliza desde hace dos años, como reacción a la crisis de la viticultura y a las crisis sanitarias, alimentadas por el cambio climático. Este lunes comenzaron nuevas acciones en los alrededores de Toulouse en previsión de la llegada del ministro, con tres puntos de bloqueo para “aumentar la presión sobre los políticos”indicó un activista de la Confederación Campesina.









En la circunvalación de Albi, en Tarn, una quincena de agricultores mantuvieron el control durante toda la noche. Varias carreteras también fueron bloqueadas este lunes por agricultores de la Coordinación Rural en Gironda, Dordoña y Alto Vienne. Este es también el caso en las Landas, donde la Confederación Campesina y el pequeño sindicato de agricultores familiares Modef boicotearon una reunión, negándose a sentarse junto a las organizaciones (FNSEA y Cámara de Agricultura). “que apoyan la política sanitaria” del Estado.









Unos 70 tractores marcharon también este lunes por las calles de Boulogne-sur-Mer para denunciar la gestión estatal del DNC, ante la convocatoria de la Coordinación Rural de Altos de Francia. Los agricultores, procedentes de Paso de Calais, Oise, Somme e incluso Eure, desplegaron una gran pancarta. “Alto a la masacre” en lo alto de las murallas.





• Un senador pide la vacunación preventiva de los toros de Camarga





El senador del Gard, Laurent Burgoa, abogó este lunes por la vacunación preventiva contra el DNC para la cría de toros de Camarga y españoles. “Una medida así, anticipatoria y responsable, permitiría proteger los rebaños, tranquilizar a los ganaderos y evitar sacrificios sanitarios con dramáticas consecuencias humanas, culturales y económicas”indicó que había escrito al senador Les Républicains (LR) a la ministra de Agricultura, Annie Genevard.





“La desaparición de estas razas, posible consecuencia de una epizootia incontrolada, sería una pérdida irreversible para nuestro patrimonio nacional”añadió Laurent Burgoa, citado en un comunicado de prensa. A pesar de la “limitaciones logísticas y presupuestarias” una campaña de vacunación, “La inacción o una reacción tardía supondrían un riesgo mucho mayor”añadió.





• El gobierno defiende su estrategia





Si bien reconoce la tragedia individual que constituye la matanza de un rebaño, el gobierno intenta apelar “a la ciencia” y al ” responsabilidad “ para preservar los 16 millones de cabezas de ganado vacuno francés. El ministro de Investigación, Philippe Baptiste, recordó este lunes en Franceinfo que los protocolos sanitarios vigentes han sido “creado por veterinarios, por científicos, por epidemiólogos”.









La estrategia sanitaria aplicada hasta ahora ha sido apoyada por la FNSEA y los Jóvenes Agricultores, el principal sindicato agrícola, que no ve otra solución que el sacrificio de los rebaños afectados, para “erradicar totalmente” la enfermedad, asociada a una mayor vacunación. La federación Culture Meat, que agrupa a las empresas de sacrificio y despiece, ha advertido de las consecuencias económicas de una vacunación generalizada: Francia perdería su estatus de libre de enfermedades y “Esto resultaría en una mayor complejidad de las condiciones de exportación”.





Pero en muchas granjas, el sacrificio total de un rebaño por una vaca enferma no es aceptable. Y las críticas están aumentando entre los preocupados funcionarios electos rurales, como a nivel nacional, con duros comentarios este fin de semana de líderes políticos, desde la Agrupación Nacional hasta La Francia Insumisa, sobre la gestión de la crisis.