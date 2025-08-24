Regreso a la escuela, agitado LFI, conferencia de prensa de Bayrou, cadáveres en el Sena ... Cinco información para recordar desde el fin de semana





• La escuela política de LFI año después La exclusión de un periodista del “mundo”





El spam rebelde. La gestión de la “liberación” y las sociedades de periodistas (SDJ) de varios medios denunciados al comienzo del fin de semana el rechazo de la Francia rebelde (LFI) para acreditar para sus universidades de verano, el periodista del “mundo” Olivier Pérou, coautor de una crítica de libros sobre el funcionamiento del partido. The Daily “Liberation” anunció el viernes por la noche que el periodista de su personal editorial acreditó esta reunión organizada en Drôme del 21 de agosto al 24 de izquierda, la escena, “Como señal de protesta y apoyo para nuestro colega”.





“Excluyendo de una manifestación política, un periodista de lo que ha escrito en el pasado es un precedente peligroso que no podemos trivializar (…) No son las partes elegir a sus corresponsales porque el contenido de sus artículos podría desagradar”justifica la escritura en su sitio. “Un partido que se considera de la izquierda y que afirma querer luchar contra la extrema derecha no puede usar los mismos métodos que el Frente Nacional en su tiempo y luego, hoy, de la Rally Nacional sin una fuerte reacción de nuestra parte”agrega.









Publicado a principios de mayo, “La meute” fue escrito por Olivier Pérou y Charlotte Belaïch de “Liberación”. Este libro de investigación describe una capacitación totalmente organizada en torno a Jean-Luc Mélenchon, donde la intimidación y las amenazas son comunes. Durante la publicación, LFI había rechazado las afirmaciones del libro en su conjunto.





En el acto, en las filas rebeldes, la exclusión hizo que la atmósfera se pusiera enérgica y dio lugar a justificaciones arriesgadas, como dice el reportero del “nuevo OBS” en el artículo a continuación:









• Conferencia de prensa de Bayrou el lunes





El primer ministro François Bayrou celebrará una conferencia de prensa el lunes a las 4 p.m. Mientras que el Jefe de Gobierno se acerca a un año escolar político muy delicado, marcado por la preparación del presupuesto 2026 y las llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre.





François Bayrou está notablemente amenazado con una moción de censura desde la presentación a mediados de julio de las pautas presupuestarias que proporcionan casi 44 mil millones de euros en ahorros el próximo año.









El primer ministro preparó este año escolar político en una cena con Emmanuel Macron el jueves pasado en la residencia de vacaciones presidenciales del fuerte de Brégançon. El jefe de estado expresó públicamente su apoyo a él, en una entrevista publicada por “Paris Match”.





• Donación de sangre: EFS eliminará de sus archivos los datos de las personas que han tenido relaciones homosexuales





La asociación LGBT +Association da la bienvenida a la eliminación anunciada por el Establecimiento de sangre Francesa (EFS), datos que mencionan las relaciones homosexuales, una contraindicación durante mucho tiempo para la donación de sangre, que había mantenido a pesar de la condena de la justicia europea.









En 2016, la ley autorizó a los homosexuales a dar su sangre, que ha sido prohibida desde 1983 sobre el motivo de los riesgos de la transmisión del SIDA, siempre que hayan sido abstinentes durante un año. Este período se redujo a cuatro meses en 2019, antes de que esta condición se levantara en marzo de 2022, cualquier referencia a la orientación sexual que desaparece de los cuestionarios antes de la donación.





Pero en septiembre de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) condenó a Francia por violación del derecho a la privacidad, el EFS que retuvo datos sobre un francés supuestamente homosexual, porque no quería indicar su orientación sexual, cuya donación de sangre se había rechazado en varias ocasiones.





• Dati mantiene su candidatura contra Barnier para la legislativa parcial en París





El Ministro de Cultura Rachida Dati, cuyo objetivo es el Ayuntamiento de París en 2026, anunció el mantenimiento de su candidatura para la legislativa parcial en el 2º Distrito de París contra el ex ministro de primos Michel Barnier, sin embargo, invertido por su Partido Les Républicains.









“La elección legislativa que tendrá lugar en mi distrito de los distritos quinto, sexto y séptimo será la primera etapa del rally y la dinámica de la victoria en París (…) Invito a las fuerzas políticas del derecho y al centro a asumir sus responsabilidades. A partir de ahora, supongo que la mía y lo haré hasta el final”.Ella dijo en una entrevista con “La Tribune el domingo”a pesar de los procedimientos legales que pesan sobre él.





El alcalde de LR del séptimo distrito no apreció la candidatura de Michel Barnier, que ella considera “Instrumentalizado”en este distrito, donde la elección del diputado macronista Jean Laussucq fue invalidado por el Consejo Constitucional para irregularidades en sus cuentas de campaña. La elección debe celebrarse el 21 y 28 de septiembre.





• Corpses en el Sena: posible crímenes homofóbicos en serie, un sospechoso acusado









Según la información del “parisino” y el “mundo”, hasta la fecha “, La pista más plausible es la de los crímenes en serie cometidos debido a la orientación sexual real o supuesta de las víctimas: la homosexualidad ».



