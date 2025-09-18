CNEWS una "cadena de extrema derecha", "Declaración de guerra" ... armas que pasan entre Delphine Ernotte Cunci y Pascal Praud





CNews es “Una cadena de extrema derecha”acusó al presidente de Francia Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, en una entrevista con el “Mundo” publicado este jueves 18 de septiembre en medio de un conflicto entre el audiovisual público y los medios de comunicación de la Bolloré Galaxy sobre el afecto de Legrand-Cohen.





“Debe admitirse que CNews es un medio de opinión. ¡Que asuman que son una cadena de extrema derecha!»dijo el líder del grupo público, que por primera vez emplea este calificador sobre el canal de información, el primero de Francia como audiencia.





Delphine Ernotte Cunci y su homólogo de Radio Francia, Sibyle Veil, fueron escuchados el miércoles por Arcom, el regulador audiovisual, sobre el asunto Legrand-Cohen.









Los periodistas Thomas Legrand y Patrick Cohen están acusados ​​de connivencia con la PS después de la transmisión a principios de septiembre, por la revista conservadora L’Ebruit, de un video que muestra en plena conversación con dos funcionarios socialistas. Un caso que causó un conflicto sin precedentes, un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027.





“Debe decirse que se detenga”, proclama el presidente de Francia Télévisions





Por un lado, los medios privados en el redil del multimillonario conservador Vincent Bolloré, incluidos CNews y Radio Europe 1, acusan al audiovisual público de sesgo para la izquierda. Por otro lado, Francia Télévisions y Radio France Counter y llaman a Arch y las autoridades públicas.





“La galaxia de medios de Vincent Bolloré quiere la piel del audiovisual público, requiere su privatización y la expresa con violencia (…). En un momento, debe decir que detenga”Tonelfina Ernotte Cunci en “Le Monde”.









“Lo que me preocupa ahora es que parte del personal político toma como dinero resultante lo que se afirma, y ​​asumido en las redes sociales, sin verificar lo que realmente sucedió; esto se llama después de la verdad”continúa, haciendo el paralelo con los Estados Unidos de Donald Trump.





Cuando se le preguntó si el audiovisual público estaba suficientemente apoyado por el estado y las políticas, ella respondió: “Hago la pregunta.» »





“Si este apoyo es garantizar la independencia del audiovisual público, por lo tanto, fondos duraderos, entonces no lo tenemos”se desarrolló, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.









Además, Delphine Ernotte Cunci dijo que ya no era favorable al proyecto para llevar a las compañías audiovisuales públicas bajo una compañía tenedora común, llevada por el ministro de cultura saliente Rachida Dati.





“Un objetivo en nuestras vidas”, responde Pascal Praud





“Siempre he defendido a la unión, pero sería necesario ser ciego para no ver que las condiciones han cambiado. La urgencia es dar garantías sobre nuestra independencia”explicó el jefe de Francia Télévisions para justificar este cambio.





Al calificar CNEWS como a la derecha, el presidente del grupo público France Télévisions Delphine Ernotte Cunci “Pon un objetivo en nuestras vidas”acusó a esta antena Pascal Praud este jueves, la estrella del canal de información en el regazo del multimillonario conservador Vincent Bolloré.









“Hoy en las manifestaciones, habrá periodistas de CNEWS en el suelo. Ella pone un objetivo en su espalda, las pone en peligro”agregó Pascal Praud.





“Es una declaración de guerra” Y “Es una pena”insistió en Pascal Praud al comienzo de su programa diario “The Time of the Pros”, transmitido en CNEWS y en Radio Europe 1, también en el redil de Vincent Bolloré.