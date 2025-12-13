Declarada la liquidación de Brandt, se eliminan más de 700 puestos de trabajo





De hecho, Brandt desaparecerá. Este jueves 11 de diciembre, los tribunales pronunciaron la liquidación del centenario grupo de electrodomésticos, buque insignia de la industria francesa. La marca, que pertenece al grupo argelino Cevital desde 2014, atraviesa grandes dificultades desde que entró en suspensión de pagos. El plan de rescate presentado por los empleados no fue aceptado.





• Más de 700 puestos de trabajo perdidos









“Es una noticia terrible, un shock y un golpe muy duro para la industria francesa”reaccionó François Bonneau. es un ” trauma “ tiene “Nochebuena”añadió, precisando que acompañaría a los empleados de la fábrica situada cerca de Orleans durante el día.





Frente a una de las fábricas del grupo, en Vendôme, que emplea a 93 empleados en Loir-et-Cher, unos sesenta empleados expresaron su enfado.













• Un proyecto Scop abortado





Ante el riesgo especialmente temido de liquidación, se esperaba que un proyecto SCOP (sociedad cooperativa y participativa), apoyado por el grupo Revive, salvara al menos 370 puestos de trabajo.





La tarea prometía ser difícil. Para relanzar la actividad de Brandt se necesitaron entre 20 y 25 millones de euros. Sin embargo, las autoridades públicas han anunciado un apoyo en cascada: el gobierno había prometido una ayuda estatal de 5 millones de euros, seguido por la región Centro-Valle del Loira y la metrópoli de Orleans por una suma de al menos 20 millones de euros. Sin embargo, el proyecto no fue aceptado por el tribunal de actividades económicas de Nanterre.





“Teníamos muchas esperanzas de que continuaría con este proyecto Scop. Pero, al salir del tribunal, vimos jueces muy escépticos. La financiación prometida no les convenció”confió Denis Bernier, delegado sindical de CFE-CGC al diario local “La République du Centre”.





“No lo entendemos, el apoyo estaba ahí, se había realizado una movilización sin precedentes por parte de las autoridades públicas”continuó François Bonneau, que anteriormente había estimado el total de compromisos públicos en “casi 20 millones de euros”.





• Desaparecen cuatro marcas francesas de electrodomésticos





Con esta decisión, el fabricante de productos Brandt desaparece. Pero también produjo otras tres marcas francesas de electrodomésticos: Vedette, Sauter y De Dietrich.





Además de sus dos fábricas en Francia, en Centre-Val de Loire, Brandt dispone de un centro de servicio posventa en la región parisina, en Saint-Ouen-l’Aumône, en Val-d’Oise. Su sede se encuentra en Rueil-Malmaison, en Altos del Sena.





Brandt, propiedad desde 2014 del grupo argelino Cevital, factura 260 millones de euros. La compañía está sufriendo especialmente las consecuencias de los difíciles momentos que vive el sector de los grandes electrodomésticos, ligados a la crisis inmobiliaria. Este sector sufrió una nueva caída de las ventas el año pasado (-3,9%), después de haber caído ya en 2023.





• Bercy expresa “su profunda tristeza”





El gobierno ha expresado su “tristeza profunda” tras la liquidación legal del grupo, “Un buque insignia francés en extinción”palabras firmadas por el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, y su colega encargado de Industria, Sébastien Martin.





Recordando haber anunciado un apoyo estatal de 5 millones de euros y el apoyo de las comunidades, deploraron que “A pesar de ello, los demás actores esenciales no quisieron posicionarse para salvar a Brandt”pareciendo designar, sin nombrarlos, a los bancos.





En los últimos días, el gobierno ha pedido a los bancos que “jugar el juego”siendo su apoyo fundamental para convencer al tribunal de la viabilidad del único proyecto de adquisición presentado.





• La izquierda se rebela, denuncia Binet “ una falta de anticipación »





La izquierda, en particular la izquierda radical, denunció rápidamente esta liquidación judicial, elogiando en particular el proyecto cooperativo propuesto por los empleados. “Es hora de preguntarse por qué estos tribunales tienen tal oportunidad de negar y destruir todo. Debemos establecer un derecho de preferencia para los empleados sobre las empresas que quieren comprar”escribió en X el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon. “Si se hubiera establecido la conexión con la lucha política, quizás el resultado hubiera sido diferente”no pudo evitar añadir, mientras que los Insoumis critican a menudo lo que consideran una falta de coordinación entre sindicatos y partidos de izquierda.









La diputada del LFI Aurélie Trouvé anunció la próxima presentación de un proyecto de ley para garantizar una “derecho de preferencia” a los empleados para la adquisición de una empresa en forma de cooperativa: “los empleados presentaron un proyecto de adquisición (…) es inaceptable que se haya tomado tal decisión”se lamentó en X. “Los empleados proponen un SCOP para tomar el control de la herramienta de producción. Tienen todo mi apoyo. Cuando el know-how puede vivir, debe permanecer en manos de quienes lo hacen”declaró también sobre este tema el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel.





Otro adalid del proteccionismo y de la defensa de los trabajadores, el diputado Debout! (ex-LFI) del Somme François Ruffin lamentó que un “Buque insignia de los electrodomésticos” ha sido “abandonado por el Estado ante la competencia china”. “¡Sin barreras aduaneras, sin impuestos fronterizos, nuestra industria está siendo aplastada una vez más! Esto ha estado sucediendo durante 40 años, sin reacción. E incluso cuando los empleados quieren apoderarse de su fábrica en Scop, se les cierra la puerta. Esta es la política industrial de este país: un día sin fin”añadió. Otra diputada anteriormente rebelde, Clémentine Autain (After), lamentó que nos fuéramos “El futuro industrial del país se basa únicamente en la lógica financiera. El Estado estratégico debe liderar ».









“Hay una evidente falta de anticipación por parte de la dirección de Brandt, que debería haber trabajado en un proyecto de diversificación.por su parte, fustigó a la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, en una entrevista con “Libération”. Entonces lo cierto es que hubo señales de alerta y que Bercy debería haberlas puesto bajo vigilancia antes de que fuera demasiado tarde. » El sindicalista recuerda haber “sonó la alarma en mayo de 2024” acerca de“una ola de desindustrialización que comenzaba”. Castigar tanto a los “opacidad total” decisiones de los tribunales comerciales, pero también responsabilidad de los bancos y de Bercy, Sophie Binet quiere la creación de una “unidad de crisis” en todas las prefecturas para reunir a todos los actores útiles para evitar el cierre de empresas.