Escenario de catástrofe en el norte de Pakistán: la lluvia repentina del monzón mató a casi 200 personas en 24 horas y un helicóptero que vino al rescate se estrelló este viernes 15 de agosto, matando a cinco muertos. El país, el quinto más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático y, advirtiendo a las autoridades, las lluvias se intensificarán aún más durante las próximas dos semanas.









Los 255 millones de pakistaníes ya han sufrido inundaciones masivas y asesinas en los últimos años, explosiones de lagos glaciales y sequías inéditas, ya que muchos fenómenos se multiplicarán bajo la influencia del cambio climático, advierten los científicos.





En las últimas 24 horas, las lluvias torrenciales más mortales han tenido lugar en varios distritos de la provincia de montaña de Khyber-Pakhtunkhwa, frontera de Afganistán, que solo deplora 180 muertes.





“Pensé que moriría”









Un buner, “Una docena de pueblos se han visto gravemente afectados por el agua vadeada”informe a las autoridades que identifican docenas de casas y varias escuelas y edificios públicos dañados. En el pueblo de Salarzai, en el distrito de Bajaur más oeste, docenas de habitantes miran a las excavadoras para cavar el lodo que ha cubierto todo de repente.









En el cielo, un helicóptero vuela sobre el cual ahora es como un río fangoso. Había casas de arcilla, barridas por el flujo de lodo. Otro helicóptero, un mediano soviético, también tuvo que traer equipos de alimentos y rescate. Pero “Se estrelló debido al mal tiempo” Antes de llegar a Bajaur, Ali Amin Gandapur, informó el primer ministro de la provincia. “Los cinco miembros de la tripulación, dos de los cuales han muerto”agregó.





La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres para Khyber-Pakhtunkhwa dijo “Battlefish” muchos distritos donde “Los equipos de rescate se han desplegado en refuerzos” En un intento de acercarse a las aldeas con geografía resistente. Otras nueve personas murieron en la cachemira paquistaní, mientras que en la cachemira administrada por la India, al menos 60 víctimas fueron identificadas en una aldea del Himalaya, y otras 80 todavía están desaparecidas. Finalmente, cinco personas murieron en la región de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte de Pakistán, que alberga varios de los picos más altos del mundo.





Mala calidad de las estructuras





Desde el comienzo de un monzón de verano calificado como“Inusual” Por las autoridades, 507 personas, incluidos cien niños, fueron asesinados, mientras que otros 768 resultaron heridos. Las autoridades detallan que tres cuartos de las víctimas fueron golpeados por inundaciones repentinas o colapsas de casas, mientras que el 10 % sufrió electrocciones o fue atacado.





Para Syed Muhammad Tayyab Shah, de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, “Más de la mitad de las víctimas murieron debido a la mala calidad de las estructuras”. Las autoridades ahora recomiendan evitar el turismo norte del país, particularmente popular en el verano de montañeros de todo el mundo. Porque en el frente del clima, este año registra registros.









En julio, el Pendjab, donde casi la mitad de los pakistaníes viven, registró una precipitación 73 % más alta que las del año anterior. Solo durante este mes, la provincia identificó más muertes que en todo el monzón anterior.





El monzón trae del 70 al 80 % de la precipitación anual en el sur de Asia entre junio y septiembre y es vital para la subsistencia de millones de agricultores en una región que tiene alrededor de dos mil millones de habitantes. Pero también puede causar inundaciones devastadoras como en 2022, cuando las lluvias torrenciales habían afectado a casi un tercio del país causando unas 1.700 muertes y pérdida de considerables cosechas.