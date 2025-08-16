Casi toda Francia en naranja el octavo día de la ola de calor





Después de una ligera pausa el jueves, debido a las tormentas eléctricas, el termómetro vuelve a subir este viernes 15 de agosto, con 70 departamentos colocados en alerta naranja por Météo-France, el octavo día de la ola de calor que afecta al país y al sur de Europa.





• Más de 40 ° C en el suroeste, extremo del estado de alerta de naranja en Ile-de-France





El mercurio debe alcanzar 40 ° C nuevamente – “Puntualmente más” – En el suroeste, indica el último boletín del instituto, que también proporciona temperaturas muy fuertes “En el arco mediterráneo”. Con 35 grados anunciados, “La ola de calor también gana Brittany, hasta ahora se salvó”señala el pronóstico nacional, tal como está “Regreso” En el norte del país, clasificado en verde.









Ile-de-France no ha estado en vigilancia naranja durante 6 horas este viernes y el levantamiento de este nivel de alerta también está programado para Loiret, Yonne, Dawn y Haute-Marne a partir de las 10 p.m. Por otro lado, el termómetro se eleva en Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-Et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Indre-Et-Loire, Loir-et-Cher y los Pyrénées-Atlantiques que cambiarán a naranja el viernes.





• No hay vigilancia roja “en esta etapa”





La ola de calor actual durante ocho días debe durar al menos hasta el martes, pero “En esta etapa, no prevemos la vigilancia roja para este fin de semana”dijo Damien Griffaut, de Météo-France, el jueves durante una conferencia de prensa. Por lo tanto, el tiempo es adaptarse al calor al que los ancianos y los aislados son particularmente vulnerables, incluso si la prevención ha mejorado desde la ola de calor mortal de 2003.









En Burdeos, que había roto su récord de calor el lunes con 41.6 ° C, un registro municipal enumera a más de 3.600 personas “Frágil”incluyendo una cuarta parte de “Seniors aislados”. El ayuntamiento decidió abrir, viernes y sábado por la tarde, tres lugares de recepción con aire acondicionado para los ancianos; Los museos y tres piscinas también estarán abiertas en estas vacaciones, entre otras medidas excepcionales.





• Animaciones canceladas en Dax Féria





En los Landes, donde el Dax Feria se lleva a cabo hasta el domingo, que reúne a varios cientos de miles de personas cada año, el municipio ha cancelado ciertos eventos este viernes “Debido al clima cálido”.





• El riesgo de incendios altos





El riesgo de fuego también será alto en los próximos días en el sur y el centro-oeste, debido a la sequía y los vientos. Del sábado, “Tenemos el establecimiento de un tramontano y un valle de Rhône Mistral en promedio. Incluso si son moderados, esto conducirá a un aumento” riesgos, particularmente marcados en el aude y el drôme que “Pasará en peligro de un fuego muy alto, por lo tanto en rojo”agregó la exploración de Météo-France.









Las nuevas tormentas eléctricas, a principios de la próxima semana, deberían reducir las temperaturas según el Instituto y poner fin a este nuevo episodio de Heat Wave, el segundo del verano y el 51 en Francia desde 1947, estos fenómenos se hacen más frecuentes e intensos por el cambio climático. En Francia, 266 estaciones meteorológicas registraron al menos una vez una temperatura de 40 ° C o más entre el 9 y el 12 de agosto, 2025 incluidas. Más que toda la segunda mitad del siglo XX (235).