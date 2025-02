Criticidad virulenta de los socialistas, Visual Faure-le Pen ... LFI se aísla de sus socios dentro de la PNF

Descifrado

El pueblo rebelde acusó a la PS «de interrumpir» a la PFN por su negativa a votar la censura del gobierno de Bayrou. Un discurso para excluir a los socialistas de la Unión de la Izquierda … lejos de ser validado por ambientalistas y comunistas.





“Tomamos nota de la interrupción del Partido Socialista (PS) del nuevo Frente Popular (NFP). »» Este es el mensaje enviado por la Rebeliosa Francia (LFI) en una declaración mordaz el miércoles 5 de febrero, justo después de que la mayoría de los diputados socialistas se negaron a censurar al gobierno de Bayrou, que acaba de tener el presupuesto 2025 para 49.3 adoptado.









Fin de fin para el PNF? El 3 de febrero, en una nota de blog, Jean-Luc Mélenchon había establecido la pauta al actuar que «El PFN se reduce por una fiesta». Y los rebeldes parecen actuar la exclusión de los socialistas de la unión de la izquierda, Además de su comunicado de prensa «Ofrezca una reunión de todos los parlamentarios de izquierda que votaron censura (…) para hacer balance y continuar sobre la base de una reunión leal». Ni los comunistas ni los ambientalistas han abrazado.





En las redes sociales, LFI se desata. Hasta la caída de demasiado. Alrededor de las 9 p.m., se publicó un regreso visual de regreso a Olivier Faure y Marine Le Pen en el relato oficial del Grupo LFI en la Asamblea Nacional. Un cartel «No validado» Y «Presentado por error»se dice dentro del movimiento. Pero cuando el primer secretario del PS solicita «Disculpas»varios parlamentarios rebeldes le responden que no será nada. La imagen sorprende y reacciona enormemente el resto de la izquierda, asombrada por este ataque. «Totalmente loco políticamente»insiste en el diputado Alexis Corbière, ex insoumis que se sienta con los ambientalistas.









Un atajo que, sin embargo, no es una sorpresa. Después de la derrota de Louis Boyard durante las elecciones municipales anticipadas en Villeneuve-Saint-Georges, Jean-Luc Mélenchon ya denunció un «Cohorte confundido» contra su candidato, yendo «De Zemmour y Bardella a PS». Este miércoles por la noche, la camarilla anti-PS no se detiene. Otras imágenes se diseminan masivamente, que se muestran, por ejemplo, François Hollande, figura de figura de LFI y marina le pluma alrededor de Emmanuel Macron. Un sitio rebelde publica el «Lista de culpables»o todos los nombres de los diputados de PS y RN que «Salvó a Bayrou de la censura».





«Todo esto es superable»





No concertado con los otros socios de la PNF, que votaron la censura de los rebeldes, este golpe está lejos de ser unánime. «Reserve sus golpes más duros para sus socios políticos, aunque esta noche estamos enojados, es una gran pena»lamentó el Secretario Nacional de Ecologistas, Marine Tondelier, en BFM-TV. Los posteriores de los rebeldes » (a él) Defender el corazón, como creo (Para) Muchos votantes que votaron por el nuevo frente popular «.









Más allá de la forma, los Verdes se oponen categóricamente a la exclusión de la PS decidida unilateralmente por LFI. «No creo que haya un tribunal que decida» sales, vuelves «, es una voluntad común»Tondelier marino en rodajas. Creyendo que «Si eliminamos a las personas» NFP, «Condenamos a Francia»y para continuar:







“Tenemos varios caminos esta noche. O todos gritamos todo el día: «Pero qué desastre ha terminado, me apuñalaron, ¡ya no puedo verlos!», Así que es el final y decimos. O decidimos, y es la línea muy clara de ambientalistas, que todo esto es superable. »»





En el blog de MediaPart el 5 de febrero, los diputados ecológicos lo llamaron «Desacuerdos estratégicos» No transformes «En detestación». «Ningún partido es el propietario de nuestro sindicato, es el bien común de nuestra electricidad y votantes»agregaron. Este jueves 6 de febrero, por la tarde, los grupos ambientales y comunistas en la asamblea publicaron un comunicado de prensa en el que ellos «Consulte las imágenes» de LFI, condenando la comunicación «Inadmisible». «No creemos que haya en un lado» la izquierda de la vociferación «y por el otro» la izquierda de la traición «continúan. Lancándose en esta retórica estaría actuando nuestra impotencia colectiva. »»





El duelo de las mociones de censura





Entonces, ¿qué seguimiento para el NFP? Los rebeldes ya no quieren trabajar con la PS y una parte de los socialistas ya no quieren trabajar con LFI. «La corteza de la rebeldía y los socialistas trabajan, así es como»amablemente lanzó a Jérôme Guys. «Nunca habrá ninguna alianza entre PS y LFI»también actuó el diputado de Essonne. Entonces, ¿es el final? » EL (Nuevo) Se formó el frente popular, LFI ni siquiera estaba entemplado Olivier Faure. No veo en nombre de lo que hoy, deben decirnos quién tiene el derecho de la ciudad o no. »» El primer secretario socialista también recordó el procedimiento de despido de Emmanuel Macron lanzado solo por los rebeldes. «¿Procedimos por Oukase diciendo» Desde que decidiste solo, te excluimos «? No, consideramos que tenían su propia autonomía, de la misma manera que considero que tenemos el nuestro. »» Y concluir: «Si la gente rebelde quiere dejarlo, déjelo dejarlo, pero no soy yo quien deja la PFN. »»









Pero los rebeldes tampoco quieren irse. Porque si todos saben que la PFN no resistirá las próximas elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon desee ser candidato, todos se necesitarán en caso de elecciones legislativas anticipadas. «El PFN todavía existe»aseguró Mathilde Panot este jueves por la mañana. El chef de diputados rebeldes luego trató de despejar las diferentes controversias del día anterior. ¿La lista de «culpables»? “Es para que las personas puedan desafiar a sus diputados. »» ¿El póster de Olivier Faure y Marine Le Pen? “Nunca hemos puesto ninguna equivalencia entre el PS y el RN. »» Justificaciones más que disculpas: el Diputado de Val-de-Marne y su colega Hadrien Clouet llegan a garantizar que esta visual no aparezca en las cuentas oficiales de su movimiento. «Francamente, Hadrian … tal vez solo reconozca su error y diga que te arrepientes. Le enseñamos a nuestros hijos que, ¿verdad? »»respondió Camille Vielhescaze, directora del gabinete de Olivier Faure en X.









En este nuevo conflicto entre los rivales eternos de la izquierda, los próximos días deberían dar pistas sobre el futuro de la PFN. El rebelde anunció que querían presentar dos nuevas mociones de censura. ¿Votarán los socialistas? Excepto para ser deducido, la respuesta es no. Por otro lado, el PS planea depositar su propia moción de censura el 19 de febrero para sancionar la «triunfa» del gobierno. «Votaré todas las mociones de censura de la izquierda para derribar al gobierno»dijo Manuel Bompard, coordinador de LFI. Pero eso fue antes de que François Hollande explique solo la iniciativa socialista «No está hecho para derribar al gobierno, sino para desafiarlo». La gerencia de la PS se ha distanciado del ex presidente de la república, pero ya Manuel Bompard se burló de la censura «Pistola de agua» de «Capitán de Pedalo».