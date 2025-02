El Tribunal de Apelaciones de París confirmó el jueves la derivación al asesinato del activista ultra derecho Loïk Le Priol, acusado de haber matado al ex internacional de rugby argentino Federico Martin Aramburu después de un altercado en marzo de 2022 en París en marzo de 2022 en París en París en en París en París en París en París, nos enteramos este viernes 14 de febrero de una fuente judicial.





Un segundo activista ultra derecho, Romain Bouvier, de 33 años, será juzgado por intento de asesinato, y Lyson R., socio de Loïk Le Priol presente durante los hechos, por complicidad en el intento de asesinato, según una decisión devuelta a la cámara por la investigación por la investigación cámara.





En su orden de acusación el 25 de octubre, que los abogados defensores disputaron, el juez investigador había conservado el asesinato para los dos sospechosos principales, ya condenados por violencia.









La sentencia emitida el jueves «Contrad el análisis del juez investigador que apoyó la existencia de un diseño criminal común y una acción criminal concertada»comentó Xavier Nogueras y Pierre-Henri Baert, los abogados de Loïk Le Priol, recordando que este último mantuvo teniendo «Actuar en un estado de autoefensa».





Bouvier no juzgado por la violencia en Hegarty





Loïk Le Priol también tendrá que responder por violencia voluntaria con ITT más de 8 días al prejuicio de Shaun Hegarty, ex Ragbyman que acompañó a la víctima esa noche, pero no será juzgado por la detención ilegal de la categoría B, C y D, Según una fuente cercana al archivo.





“El Tribunal de Apelaciones tomó una decisión muy importante por primera vez, de acuerdo con lo que hemos estado apoyando desde el principio. Romain Bouvier no es responsable de la muerte de Federico Martin Aramburu «reaccionó a sus abogados Mcepalle Sophie Rey-Gascon y Hugues Vigier. No será juzgado por la violencia en Shaun Hegarty, según fuentes cercanas al archivo.









Un hombre de 35 años aparecerá por la resta del criminal, sospechoso de haber ayudado a Romain Bouvier en su escape.





“La proclamación de la inocencia de mi cliente se retrasa innecesariamente. Será absuelto, es obvio «comentó sobre el abogado de Lyson R., Mmi Florian Lastelle.





Un disparo fatal





En la mañana del 19 de marzo de 2022, Federico Martin Aramburu, de 42 años, y Shaun Hegarty estaban en un Boulevard Saint-Germain, en 6mi Distrito de la capital.





Tuvieron que pasar la misma noche al Stade de France para el partido de Francia-Inglaterra del Torneo Seis Naciones.









Después de un altercado con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los dos hombres habían dejado el establecimiento a pie.





A ellos se unieron los dos activistas ultra-derecho, quienes dispararon al ex Puma durante dos escenas distintas, hiriéndolo fatalmente, antes de huir.





Ya condenado por violencia en 2022





Loïk Le Priol, ex marine de Commando y miembro del Grupo de Defensa de la Unión del Grupo Ultra-Oficina (GUD), disuelto en junio de 2024, fue arrestado unos días después en Hungría mientras se preparaba para ir a Ucrania.





Los dos sospechosos fueron sentenciados en 2022 a dos y tres años de prisión por violar a un ex amigo y ex líder del GUD en 2015.









«La familia de Aramburu y Shaun Hegarty podrá esperar con calma el juicio antes de finales de 2025»comentaron los abogados de las fiestas civiles, Yann Le Bras, Véronique Massi y Christophe Cariou-Martin.





La muerte de Federico Martin Aramburu, 22 selecciones con Argentina y que había vivido en Biarritz desde su jubilación deportiva, había despertado un gran revuelo en el mundo del rugby, especialmente en Francia y Argentina.