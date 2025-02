La apropiación de Gaza, proyectada por Trump, es una declaración de guerra hacia el derecho internacional

Publicado en



Para los abogados William Bourdon y Vincent Brengarth, es esencial que las declaraciones del presidente estadounidense, cuya gravedad excepcional se mide, conduzca a un comienzo para proteger el derecho internacional.

El 4 de febrero de 2025, con motivo de la visita a Washington de Benyamin Netanyahu, que era objeto de una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional por delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra, anunció que quería que quería «Tome el control de la tira de Gaza». El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, reaccionó rápidamente al recordar que la expulsión de un territorio ocupado es «Estrictamente prohibido».









Las declaraciones del presidente estadounidense indudablemente marcan un nuevo punto de inflexión, cuya gravedad excepcional debe medirse. Ya no es simplemente una negación del derecho internacional, como la manifestada desde la ofensiva del ejército israelí en Gaza, hoy en ruinas, pero simplemente su aniquilación. Aunque su mandato acaba de comenzar, Donald Trump anuncia, afirma, no más o menos la comisión de un crimen contra la humanidad que sería de una magnitud extraordinaria. Este posicionamiento, que pisoteó el derecho internacional, no puede analizarse únicamente como una broma que puede asociarse con la personalidad de Trump. Es un mensaje extremadamente fuerte, una política que ya no se molesta con un derecho de obstáculo a la eficiencia política, pero que reclama precisamente su violación. Estas declaraciones son más que ser tomadas en serio, ya que son parte de un todo, Donald Trump ha firmado notablemente, el 4 de febrero, un decreto para retirar a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.





Fortaleza sitiada





Es un eufemismo decir que Trump, aún más desde su reelección, inspira una parte importante de la clase política francesa, seducida por su asumido hipercyismo, la naturaleza muy directa de sus declaraciones y decisiones. Es sorprendente notar cuánto no parece tomar la medida de peligro, tanto por voluntad como por ceguera.





Las posiciones repetidas de Donald Trump abordan las raíces del derecho internacional, que ocupa un lugar de estructuración dentro de la comunidad internacional. Sin embargo, debe estar protegido, más allá de las convicciones personales de tal figura política. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas encierra la importancia del derecho internacional. Los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a «Preservar las generaciones futuras del flagelo de la guerra que dos veces en el espacio de una vida humana ha infligido a la humanidad con sufrimientos indescriptibles» sobre la humanidad « o «Crear las condiciones necesarias para el mantenimiento de la justicia y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional». ¿Estas palabras se volverán en vano?









Es sorprendente observar que nuestras sociedades, capaces de mantener la memoria de los eventos más trágicos, son al mismo tiempo tan impotentes para proteger los mecanismos de protección que nos protegen de la reiteración de tales actos.





El derecho internacional ahora se suspende ante estas lógicas políticas, acentuada por la inestabilidad que gana el mundo y beneficia los discursos más simplistas.





Es esencial que las declaraciones de Trump, lejos de promover el establecimiento de un nuevo orden mundial que descuiden deliberadamente la ley, por el contrario. Se ofrece la oportunidad de fortalecerlo de arriba a abajo. Este sentimiento de impunidad que lleva a un jefe de estado a anunciar un delito internacional junto con otro ya procesado debe invitar en particular a una reflexión sobre la cuestión de la inmunidad. Con el surgimiento de los posibles grandes delincuentes internacionales al jefe de los estados democráticos, el cáncer de regímenes de derechos humanos despectivos, ¿aún es la inmunidad de los jefes de práctica en la práctica?





Una cosa es segura, el derecho internacional es una fortaleza asediada que requiere ser protegida antes de que sea demasiado tarde.