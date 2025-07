Crash de vuelo de Air India: lo que dicen los primeros elementos de la investigación

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 12 de julio de 2025 a las 11:29 am

Actualizado el 12 de julio de 2025 a las 12:28 p.m. Lectura: 2 min.







Un informe de investigación preliminar publicado este sábado 12 de julio, elimina las primeras pistas del accidente de Air India Boeing el 12 de junio que mata a 260 personas. Según este documento, los interruptores de combustible en combustible de los motores de Air India Boeing se colocan en posición ” detener “ Justo antes del impacto.





El informe, publicado por la Oficina de Investigación de la India sobre accidentes aéreos (AAIB), no saca ninguna conclusión y no atribuye ninguna responsabilidad, pero indica que un piloto le preguntó al otro por qué había cortado combustible, el segundo piloto respondió que no lo había hecho.





Un total de 241 personas que estaban a bordo del Boeing 787-8 Dreamliner de Air India fueron asesinados, y solo una sobrevivió, cuando el avión se estrelló en viviendas justo después del despegue en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste del país. Las autoridades también identificaron a 19 personas asesinadas en el terreno.









Interruptores de repente extintos





El Boeing había alcanzado una velocidad máxima de 180 nudos (333 km/h) despegando cuando los interruptores de alimentación de combustible han ido de la posición “Correr” (abierto) a la posición “Cierre” (parar) para el primer motor y luego el segundo por segundo después, según el informe. Los dos motores comenzaron a perder poder.





“En la grabación de conversaciones en la cabina, uno de los pilotos pregunta al otro por qué cortó el suministro de combustible. El segundo piloto responde que no lo hizo”indica el informe de 15 páginas. Menos de un minuto después, un piloto transmitió la señal de socorro “Mayday, Mayday, Mayday”, y el avión se estrelló en las viviendas.





Los controladores aéreos preguntaron a los pilotos qué estaba pasando y luego vieron el avión chocar y pidieron ayuda. El avión comenzó a perder altitud antes de salir del perímetro del aeropuerto, según el informe.





Siempre bajo investigación





El sitio especializado The Air Current, citando esta semana varias fuentes debido a la encuesta, dijo que fue recientemente “Frente al movimiento de los interruptores de suministro de combustible de los motores, después de un análisis de los grabadores de datos de vuelo y datos de voz integrada” del dispositivo. El análisis completo debe tomar “Meses, si ya no”y la hipótesis privilegiada aún podría evolucionar.





El informe de la oficina india recuerda que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos había publicado un boletín de 2018 sobre “La posible desconexión de la función de bloqueo del interruptor de control de combustible”.





Air India informó a los investigadores que no había llevado a cabo las inspecciones sugeridas porque eran “Aconsejado y no obligatorio”. Air India respetaba todas las pautas de navegabilidad y las boletas de servicio de alerta, indica el informe.





No hay problemas técnicos con los motores o el dispositivo





La oficina de investigación dijo que había “No se recomienda ninguna acción para los operadores y fabricantes de motores B787-8 y/o GE GENX-1B”sugiriendo que no hubo problemas técnicos con los motores (GE) o el dispositivo.





Boeing no hizo comentarios sobre el informe indio. “Nuestros pensamientos permanecen con los familiares de los pasajeros y la tripulación del vuelo Air India 171, y con todas las personas asignadas al suelo en Ahmedabad. Continuamos apoyando la encuesta y nuestros clientes”solo escribió el fabricante en un comunicado de prensa.





En un comunicado de prensa en X, Air India dijo que continúa “Coopere plenamente con AAIB y otras autoridades a medida que avanza su investigación”.









La encuesta aún está en marcha, agregó la oficina india, y agregó que se han ido elementos e información adicionales “Solicitado a las partes interesadas”. La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) estipula que los estados que dirigen la investigación deben presentar un informe preliminar dentro de los 30 días posteriores a un accidente.





Los investigadores de los Estados Unidos y el Reino Unido participaron en las investigaciones.





El avión transportó a 230 pasajeros – 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, así como 12 miembros de la tripulación. Docenas de personas en el suelo también resultaron heridas en el accidente. Un solo pasajero ha sobrevivido, un ciudadano británico fuera de los escombros del avión y que desde entonces ha dejado el hospital.