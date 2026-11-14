Conversaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi, mediación estadounidense y acuerdo para el intercambio de prisioneros: una “buena dinámica”, espera Kiev

Mientras la guerra continúa y el espectro de un invierno sin calefacción ni electricidad se cierne sobre Ucrania, las conversaciones con Rusia en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, concluyeron el “una buena dinámica”según uno de los miembros de la delegación de Kiev, David Arakhamia. Las delegaciones de Ucrania y Rusia completaron dos horas de discusiones el 11 de noviembre, el día después de un primer largo día. Si los intercambios se relacionaran con “medidas de desescalada”la energía y el Mar Negro, según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también desembocaron en este anuncio: el presidente ucraniano se reunirá nuevamente con representantes estadounidenses a partir del 12 de noviembre.

Esta reunión marca así el regreso de la mediación estadounidense, que había sido interrumpida durante ocho meses para centrarse en la guerra en Irán. Desde Copenhague, donde viaja, Volodymyr Zelensky dijo que ” satisfecho “ de un ” cambiar “ enfoque de los emisarios de Washington Jared Kushner y Steve Witkoff, presentes en las discusiones. Aunque hasta ahora se han filtrado pocos detalles, esto es lo que sabemos al final de estas conversaciones.

Apenas terminadas las negociaciones, Volodymyr Zelensky anunció que se reuniría nuevamente con Steve Witkoff y Jared Kushner al día siguiente, 12 de noviembre. Este último especificando el objetivo: “ tener un “informe” con él y explorar algunas de las ideas que hemos propuesto “. Porque él y Steve Witkoff se reunirán hoy con Vladimir Putin para “hacer balance de lo discutido” en Abu Dabi y “Intento de avanzar”.

El jefe de la delegación del Kremlin en Abu Dhabi, el historiador nacionalista Vladimir Medinksi, confirmó que el “diálogo” Continuará con los americanos. Pero no con los europeos. “No hemos recibido ninguna iniciativa de paz, ninguna propuesta concreta de los países europeos, por lo que es muy complicado saber qué discutir”añadió Vladimir Medinski, siguiendo la tradición rusa que hasta ahora buscaba excluir a Europa de las discusiones.

Apenas iniciadas por Washington y Kiev en el primer día de conversaciones, las negociaciones extendidas a los europeos ya han sido puestas en duda. Antes de estas declaraciones rusas, Volodymyr Zelensky había pedido a Europa que nombrara un representante en noviembre y acogió con satisfacción la inclusión, no ” simple “ de los europeos en las negociaciones. Sus esperanzas parecen frustradas.

Sobre el fondo de las negociaciones, Kiev pide la suspensión de las hostilidades antes de un debate más amplio sobre la seguridad en Europa, dijo una fuente de la delegación ucraniana. “Decimos que debemos discutir la arquitectura de seguridad del futuro una vez que terminen las hostilidades y existan garantías de seguridad para Ucrania, mientras que los rusos dicen lo contrario”explicó esta fuente.

Según ella, los estadounidenses quieren romper ciertos impasses diplomáticos, en particular la cuestión de los territorios, mediante “adoptar una perspectiva más global y estratégica” sobre los fracasos de “arquitectura de seguridad” para evitar un “repetición” del conflicto. Si europeos y americanos dijeron que estaban a favor, en una declaración conjunta del 10 de noviembre, de una “Arquitectura y disposiciones de seguridad europeas sólidas para el período de posguerra”insistieron en el respeto “soberanía” y el“integridad territorial” de Ucrania.

Las posiciones de ambos bandos siguen estando muy alejadas. Moscú exige en particular la retirada de las tropas ucranianas de toda la región oriental de Donetsk. Pero Kiev se niega a retirarse de esta región fortificada y exige garantías de seguridad lo suficientemente fuertes como para disuadir a Moscú de volver a atacarla, incluidos al menos diez años de apoyo financiero para mantener un ejército de 800.000 hombres y reconstruir su infraestructura.

La única excepción a este panorama mixto al final de las conversaciones de Abu Dabi: la “posibilidad » de un ” grande “ El intercambio de detenidos y cadáveres de soldados muertos, un área de cooperación regular entre Kiev y Moscú. “Quiero realizar un intercambio de 1.000 (prisioneros) por 1.000, o incluso 1.500 por 1.500. Es con esta agenda que los estadounidenses irán a Rusia”afirmó Volodymir Zelensky en una conferencia de prensa en Copenhague tras las conversaciones. Allá “La mayor liberación humanitaria de prisioneros” dijo Jared Kushner frente a otros periodistas, especificando sin embargo “finalizar las cifras mañana”.

Pero a pesar de todos estos “oportunidades para continuar el proceso de negociación”, “Persisten divergencias significativas”declaró en las redes sociales Roustem Oumerov, jefe de la delegación ucraniana.