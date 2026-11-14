¿Qué decirles a quienes dicen que las COP no sirven para nada?

Prepárate: entre tus hijos que intentarán convertirte al programa de Jean-Luc Mélenchon y tus padres que te asegurarán que el coche eléctrico es un falso valor verde, necesitarás compostura y… algunas discusiones. En materia de transición energética, acaba de publicarse un libro que podría ayudarle: “Ecología sin mitos” (Ed. de l’Aube y Ediciones Terre à Terres). Dos ingenieros de renombre, Alain Granjean, politécnico y cofundador de la consultora Carbone 4, y Arthur de Lassus, ingeniero central (y jardinero), responden a ideas preconcebidas, mantenidas tanto por los críticos de la “ecología punitiva” como por los del “crecimiento verde”. Coche eléctrico, bomba de calor (gran tema navideño garantizado), aire acondicionado (menos la temporada), esfuerzos que deberían recaer en China y no en Europa… Todo es necesario para poner las creencias a prueba de los hechos. Entre estos textos breves inteligentemente argumentados, uno de ellos resuena particularmente con los acontecimientos actuales, ya que explica… para qué sirven las COP. Extracto titulado: “Las COP no sirven para nada”. MEGABYTE

“ ¿Jets privados y ofertas vacías? Cada año es el mismo ritual. Miles de delegados, cabilderos y jefes de Estado convergen en una metrópoli global, a veces en un país productor de petróleo, con su ballet de jets privados. Unos días después, un acuerdo con el vocabulario alam…