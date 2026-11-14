Un profesor presentará una denuncia tras revelarse su identidad detrás de su cuenta X

Publicado el 13 de noviembre de 2026 a las 20:59 horas. Lectura: 1 min.

El asunto agita las redes sociales y los ámbitos políticos desde hace varios días. Un profesor presentará una denuncia ante la fiscalía de París para luchar contra el odio en línea, tras la revelación de su identidad, anunció su abogado el viernes 13 de noviembre.

Conocida en X (antes Twitter) bajo el seudónimo @realmarcel1, esta cuenta de tendencia izquierdista es seguida por más de 200.000 suscriptores. Su nombre, nombre, ciudad de residencia y lugar de trabajo fueron revelados en línea por la cuenta proisraelí @SwordOfSalomon el miércoles 11 de noviembre.

Aurélien Saintoul, diputado del LFI, ya anunció el día X que había emprendido acciones legales en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. Los insoumis denuncian en particular la campaña de “doxing” (intercambio de información personal de una persona) dirigido al profesor. Aurélien Saintoul también deplora los mensajes hostiles al profesor, posteriormente eliminados, publicados por el diputado Horizons y portavoz de Édouard Philippe Jérémie Patrier-Leitus, así como por Erik Tegner, director del medio de comunicación de extrema derecha “Frontières”. “Cuando (retuiteé el mensaje y vi) que llevaba al hilo de “La espada de Salomón”, con la cara del usuario, lo borré”indica MP Horizons al HuffPost, especificando que no respalda estos métodos.

“ Voy a necesitar mucho apoyo porque es ultraviolento. », reaccionó el jueves 12 de noviembre “Marcel” en X. Su abogada, Me Chirinne Ardakani, informa un “ciberacoso masivo en términos odiosos y amenazantes en diferentes plataformas”.

Este consejo también enumera “Llamamientos explícitos al asesinato y a cometer violencia física contra él y su familia” Y “Cientos de llamadas maliciosas a su línea telefónica personal”. sin olvidar “pide boicotear su establecimiento cuya gestión ha sido cuestionada en las redes sociales y por una cantidad de mensajes insultantes”.

“La historia reciente de nuestro país demuestra que estos llamados y provocaciones al odio, lejos de limitarse al espacio digital y virtual, probablemente impulsen acciones criminales, en particular el trágico asesinato de un profesor”continúa Me Ardakani. El abogado también espera que las investigaciones “sobre las motivaciones más globales que lo rigen en un contexto electoral, la injerencia y la desinformación masiva en línea”.