“Una estrategia destinada a sembrar el pánico”: en Italia, Reino Unido e Irlanda, cientos de escuelas son objeto de mensajes amenazantes

Mensajes “amenazante” pero juzgado “no creíble” recibidos en el Reino Unido e Irlanda, numerosas escuelas evacuadas en Italia tras amenazas de bomba… Cientos de escuelas en Europa fueron objeto de mensajes amenazantes este miércoles 11 de noviembre. Las investigaciones están en curso.

En Italia, el Ministro de Educación, Giuseppe Valditara, informó que 312 escuelas en Italia habían recibido estas amenazas de bomba, pero llamó a la población a no entrar en pánico, según los medios italianos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que había convocado una reunión del gobierno para el miércoles con funcionarios de seguridad e inteligencia para discutir estas amenazas.

“El gobierno sigue con la mayor atención las numerosas alertas sobre amenazas en establecimientos educativos”dijo en Facebook. “Actualmente, los controles realizados no revelan ningún elemento que permita concluir que existe un peligro concreto. Estos informes parecen más bien formar parte de una estrategia destinada a sembrar el pánico y la preocupación, sobre la cual se están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias.añadió Giorgia Meloni.

Según Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores de escuelas de la ANP, estas amenazas son “claramente falso”. Según los medios italianos, la amenaza de bomba estaba contenida en un correo electrónico supuestamente firmado por un “Mikhail Andropov, jefe del Vilayat (distrito, nota del editor) de Misoginistán”. “Hemos venido a destruiros. Vamos a cometer genocidio contra el pueblo italiano”continuaba el correo electrónico. “Acabo de colocar en su edificio, en una bolsa de plástico, un potente explosivo de detonación remota”añade el mensaje, cuyo remitente también afirma haber colocado una bomba en el coche del primer ministro.

Amenazas similares, también consideradas poco creíbles, se informaron en escuelas del Reino Unido e Irlanda, lo que provocó evacuaciones, según la prensa.

En Irlanda del Norte, la policía dijo el miércoles que estaba investigando “correos electrónicos amenazantes” enviado a más de 300 escuelas, de una sola fuente “fuera del Reino Unido”. Amenazas similares recibieron establecimientos en Escocia, varios de los cuales fueron evacuados, según informes de prensa, aunque la policía local indicó en un comunicado que dichas evacuaciones no se consideraban necesarias.

Correos electrónicos “se han distribuido ampliamente (…) en todo el Reino Unido y nuestra evaluación sigue siendo que no representan una amenaza creíble”dijo la policía escocesa.

En la República de Irlanda, estos mensajes también se enviaron a “un cierto número de establecimientos educativos”según la policía, que también considera que “Esta amenaza no es creíble y no la recomiendo” ni realizar evacuaciones.

Estas nuevas amenazas contra las escuelas se producen tras una ola de falsas amenazas de bomba en las últimas semanas, incluso en vuelos hacia y desde Italia, así como tras una serie de ciberataques a los sistemas de refrigeración de supermercados en países europeos. Ya el mes pasado, cientos de escuelas en Irlanda del Norte, Escocia, Hungría y Serbia fueron objeto de falsas alarmas.

Estos ataques están provocando una creciente preocupación en Europa por la posibilidad de una escalada de guerra híbrida. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, declaró el sábado que él también era objeto de “cibercriminales” quien distribuyó sus datos personales en línea, debido al apoyo de Italia a Ucrania.

En este contexto de falsas alarmas, Irlanda desplegó un sistema de seguridad sin precedentes para recibir esta semana en Dublín a una cincuentena de líderes europeos. La capital irlandesa acoge el jueves la cumbre de los 47 países de la Comunidad Política Europea (CPE), donde se espera en particular al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el viernes una cumbre informal de los 27 líderes de la UE, de la que Irlanda ostenta actualmente la presidencia rotatoria.