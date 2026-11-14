“Las movilizaciones permitieron sacudir al gobierno”: entre 106.000 y 200.000 manifestantes por el acto V del movimiento contra el alto coste de la vida

Protección de niños y adolescentes, oposición a la “licencia para matar”, salarios, medios para la educación: entre 106.000 y 200.000 personas marcharon este sábado 14 de noviembre en Francia, según cifras del Ministerio del Interior y de la intersindical juvenil. Estas diversas manifestaciones se celebraron en el marco del V Acto del movimiento contra el alto coste de la vida, antes de una nueva movilización el martes.

Varias organizaciones de derechos humanos marcharon contra el proyecto de ley sobre la presunción de uso legítimo de las armas por parte de la policía, que consideran “una licencia para matar” y que ya movilizó a cerca de 50.000 personas el 20 de septiembre en toda Francia, según cifras del Ministerio del Interior.

Se esperaban entre 50 y 60 procesiones en el país, según el ministro del Interior, Laurent Núñez, que tenía previsto movilizar a unos 70.000 policías y gendarmes, tantos como los tres sábados anteriores.

Bajo el sol, la manifestación parisina partió poco después de las 14 horas desde la Place de la République hacia la Place de la Nation pasando por la Bastilla, para dar a las familias con niños la oportunidad de abandonar el desfile antes del final y evitar enfrentamientos con la policía, que periódicamente interrumpe las dispersiones. Según cifras de las autoridades y de la intersindical juvenil, se reunieron entre 24.000 y 100.000 personas.

Decenas de músicos ensayaron al mediodía en la plaza de la República, casi un mes después de que un concierto de la Orquesta del Nuevo Mundo se viera obligado a interrumpirse por una lluvia de gases lacrimógenos.

La coordinación de los chalecos amarillos, que contribuye desde el 17 de octubre a la organización de manifestaciones del sábado contra “coste de vida”enumeró en su sitio web 338 manifestaciones en toda Francia el viernes por la tarde.

En París se unió al desfile de asociaciones, sindicatos y estudiantes. “No tenemos la impresión de que el movimiento esté perdiendo fuerza” pero que el “echa raíces”declaró Benjamín Ball, miembro de la coordinación de los chalecos amarillos, al ver “Todo un pueblo que se levanta”.

Ondeando banderas francesas, de diferentes partidos de izquierda o de la CGT, miles de personas (6.000 según los organizadores, 1.800 según la prefectura), se manifestaron sin incidentes en Toulouse por la mañana. “Su infancia vale mucho más que vuestros miles de millones de mierda”, “cuando sea mayor quiero estar vivo” o “el Estado debe proteger a los manifestantes, no reprimirlos”, se podía leer en los carteles.

En Lyon, una manifestación que combinaba el clima, los derechos del niño y la juventud partió a primera hora de la tarde. En la procesión, Marie Grangier, profesora de una escuela no concertada, estuvo acompañada por dos alumnos y una madre. “por este lema contra la violencia y por los derechos de la infancia”. Una de las niñas, Anna, había pintado en su cartel: “Estamos hartos de que no se escuche a los niños”.

En un trío de estudiantes que planeaban convertirse en profesores de secundaria, Alban, de 22 años, vino a Toulouse para exigir “más recursos para la educación nacional y los servicios públicos”y Mathilde, de 20 años, se niegan “clases de 35 alumnos en habitaciones a 12 grados en invierno y 40 grados en verano”. “La represión a los manifestantes es inaceptable, pero más cuando son niños”juzgó por su parte Kenza, de 28 años, abogada en materia de asilo, con la bandera de Amnistía Internacional en la mano.

“En lugar de responder políticamente a demandas legítimas, este gobierno está promulgando una ley que otorga aún más poder a la policía para herir, mutilar e incluso matar con total impunidad”denunció a la prensa en París Manon Moret, secretaria general de la Unef.

Pero “Nuestras demandas son legítimas y no nos frenarán así”lanzó Marius Mesnil, cosecretario general del Sindicato de Escuelas Secundarias (USL), también en la procesión parisina.

Todas las organizaciones ya están llamando a movilizarse “macizamente” el 17 de noviembre para “transformar el ensayo”según palabras de Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión de Estudiantes. “Es difícil, pero las movilizaciones permitieron sacudir al gobierno y a los empresarios”subrayó Vincent Gautheron, secretario general del sindicato regional CGT.

Para el martes está prevista una nueva jornada de paro y manifestaciones por convocatoria de la CGT. La CFDT del sector público se sumó a la iniciativa, tras la negativa del gobierno el viernes a aumentar el índice de los funcionarios.