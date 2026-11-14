Ataque racista en Trappes: tres preguntas sobre la lista de personalidades descubiertas en casa de Kévin T.

Una lista descubierta entre el atacante de Trappes y la incomprensión entre las personalidades de izquierda objetivo. La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) confirmó el miércoles 11 de noviembre que“fue descubierto durante el registro de la vivienda” por Kevin Tessier, “sobre una mesa, un papel en formato post-it respaldando el nombre y apellido de cuatro personajes públicos, así como números de teléfono móvil junto a estas identidades”. Desde entonces, las cuatro personas mencionadas se mostraron indignadas por no haber sido informadas por las autoridades, lo que empujó a Laurent Nuñez a reaccionar este viernes 13 de noviembre.

Si el Pnat no reveló su identidad, BFMTV y RMC lo habían revelado un poco antes y mencionaron inicialmente los nombres de dos diputados ecologistas, un electo de La Francia Insumisa (LFI) y un activista antirracista. “ Después de obtener el acuerdo de las personas citadas », los dos medios revelaron que eran respectivamente Sandrine Rousseau, Aymeric Caron, David Guiraud y Assa Traoré.

El alcalde de Roubaix. “Quiere sobre todo enviar su pensamiento a las víctimas de este ataque racista”añadió su abogado. “Su protección, al igual que la protección de los habitantes de Roubaix, que sufrieron el mismo trato mediático y político que Trappes, sigue siendo una prioridad para él”en referencia a la importancia de la comunidad de residentes musulmanes y de origen africano en estas dos ciudades.

Por su parte, Assa Traoré anunció que presentará una denuncia. “Ni la justicia, ni la policía, ni ningún funcionario tuvo a bien alertarme”estaba indignada. “Exijo medidas de control reales” contra el racismo “y toda transparencia en la investigación”añadió el activista contra el racismo y la violencia policial en Instagram. Su abogado, Me Yassine Bouzrou, denunció la “negativa a investigar” de la acusación antiterrorista: Assa Traoré es el objetivo de una “plan de asesinato” cuyo personaje “terrorista” según él, debe mantenerse.

Su denuncia pretende que se designe un juez de instrucción para una investigación separada de la del atentado de Yvelines. Me pide Bouzrou “investigaciones reales”que no están confiados al servicio de lucha contra el odio en línea que éste considera “incompetente para investigar planes de ataques terroristas”. Yassine Bouzrou también acusa a la Fiscalía Antiterrorista de actuar “políticamente más que legalmente” al negarse “apoderarse”.

Sandrine Rousseau, cuyos primeros pensamientos son “Acudimos inmediatamente a las víctimas de estos atroces actos racistas”también anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía nacional antiterrorista para que la justicia arroje luz sobre “sobre intenciones” del autor del ataque. “Madame Rousseau es víctima de graves amenazas desde hace muchos años, de las cuales ésta podría ser una nueva realidad”denunció su abogado, Thibault Laforcade. A RMC, la parlamentaria ecologista explica que hubiera preferido “Aprende sobre esto de la policía y del Ministerio del Interior y no de la prensa”.

Aymeric Caron, fundador del partido Revolución Ecológica para los Vivos (REV), también lamentó haber sabido por los periodistas que estaba en esta lista, y no haber tenido noticias de la policía.

El miércoles, el Pnat subrayó “ningún elemento” no fue apoyado “la existencia de un plan de acción violenta” contra estas personalidades. Kevin Tessier dijo a los investigadores que había elaborado esta lista y registrado sus números de teléfono utilizando un ” Sitio web pirata donde encontramos todas las filtraciones de datos francesas.s”.

“Me dije a mí mismo que tal vez algún día podría ser útil”respondió a los investigadores que lo interrogaron sobre el propósito de esta información durante su custodia en la Subdirección Antiterrorista (Sdat). “No había planeado nada al respecto todavía. Acabo de recibir el número, eso es todo.”desarrolló el sospechoso, asegurando que no “ningún proyecto actual” concerniente a ellos. Este último había tomado nota de los números de estas personalidades. “Porque son izquierdistas. Enemigos de Francia »en sus palabras.

El 23 de octubre, durante un ataque racista, Kévin Tessier mató al joven aspirante francés de artes marciales mixtas Pengo Bossio Wangi e hirió a siete personas, cuatro de ellas graves, en Trappes y La Verrière. Admitió haber “Se dirigieron específicamente a personas (…) de tipo musulmán, africano o norteafricano”.

El Ministro del Interior, Laurent Núñez, aseguró proteger “Todos, por igual, contra los planes de acción violenta”tras el descubrimiento de esta lista del agresor de Yvelines. “El Ministro del Interior, cuando protege a sus conciudadanos, no tiene adversario político, no tiene amigo político. Tiene conciudadanos a quienes proteger”explicó en LCI.

Sin embargo, Sandrine Rousseau, Aymeric Caron, David Guiraud y Assa Traoré le critican por no haber sido informado por las autoridades. “Si hubiera sido descubierto durante una búsqueda, sí, si en las entrevistas con los terroristas hubiera aparecido el más mínimo plan para amenazar a un funcionario electo de la República, se pueden imaginar que me habrían informado inmediatamente, que se habrían adoptado medidas de protección, y sin demora”explicó el ministro. “Es ciertamente preocupante, pero no necesariamente justifica advertir a estas personas mientras no exista un plan de acción violenta contra ellas”, añadió Laurent Núñez.