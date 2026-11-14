Acusado de antisemitismo, Bardella presenta una denuncia por falsificación y uso de falsificación contra Mediapart

El presidente del Rally Nacional Jordan Bardella presentó una denuncia “contra X por falsificación y uso de falsificación”supimos este jueves 12 de noviembre, en respuesta a los escritos antisemitas que le atribuye “Mediapart”, en una investigación publicada a finales de septiembre de 2026. Esta última fue posteriormente complementada con otros elementos.

Publicada el 28 de septiembre, la investigación de Mediapart, que desenterró mensajes que datan de 2013, sumió en la confusión a Jordan Bardella y al partido de extrema derecha, a pocos meses de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027.

“Rechazo formalmente las acusaciones formuladas en mi contra por Mediapart, atribuyéndome comentarios delirantes y antisemitas”Jordan Bardella reaccionó de inmediato y anunció procedimientos legales.

El 30 de septiembre se presentó una primera denuncia, por difamación, dirigida a Mediapart. Se trata de una denuncia con constitución de parte civil, enviada directamente al decano de los jueces de instrucción.

En este tipo de procedimientos por difamación, la acusación y luego la remisión a los tribunales es automática, prohibiendo la ley a los magistrados realizar una valoración de los hechos o su caracterización.

La denuncia contra “falsificación y uso de la falsificación”se trata de una simple denuncia, dirigida al Ministerio Público: el fiscal ahora debe analizarla y decidir qué medidas tomar. En particular, podrá encargar a un departamento de policía que investigue los hechos denunciados.

La investigación de Mediapart, que dura varios meses, se basa en conversaciones privadas supuestamente escritas por Jordan Bardella en el verano de 2013 en la plataforma Messenger, cuando tenía entre 17 y 18 años.

“Todos los bancos son propiedad de judíos” ; “El judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarles, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”escribió en su momento, según esta investigación, el joven activista del Frente Nacional.

Mediapart publicó elementos de autenticación de los escritos a principios de octubre. Es decir, una extracción de estos mensajes realizada por Meta, la empresa matriz de Facebook, el 16 de agosto, certificada por un alguacil el 29 de septiembre.

Desde entonces, Jordan Bardella ha negado repetidamente ser el autor de estos mensajes, haciéndose pasar por víctima de un “barbería”. “Se hará todo lo posible (…) para desestabilizar la campaña” de la Asamblea Nacional y “derribarme políticamente”añadió, denunciando “falsas falsificaciones”.

La candidata presidencial del partido de extrema derecha, Marine Le Pen, lo apoyó, diciendo ” inocente “ y proclamando su “1000% confianza”.

Las revelaciones de Mediapart trastocaron la estrategia de “demonización” liderado por Marine Le Pen desde que tomó las riendas del partido en 2011 de manos de su padre, Jean-Marie Le Pen, conocido por sus comentarios negacionistas del Holocausto que le valieron varias condenas.

En cuanto a Jordan Bardella, a quien Marine Le Pen prometió Matignon si era elegida, en marzo de 2025 fue el primer líder del RN invitado oficialmente por el gobierno israelí a venir a Israel para una conferencia contra el antisemitismo.

La RN ha endurecido aún más su tono hacia los medios de comunicación desde la publicación de la investigación de Mediapart, y Marine Le Pen recomendó en particular que sus periodistas llevaran ropa “ un traje de kevlar »el material de los chalecos antibalas.