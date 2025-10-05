Gobierno de Lecornu: El primer ministro intenta unir su coalición, el derecho compartido en su participación

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 12:16 p.m.

Actualizado el 5 de octubre de 2025 a las 5:41 p.m. Lectura: 4 min.







El primer ministro Sébastien Lecornu, quien está refinando los contornos de su gobierno este domingo 5 de octubre, llamó a la base en la manifestación en una hoja de ruta dirigida a las partes del centro y la derecha, mientras que la participación de los republicanos aún no se adquiere.





“Mientras nos quedamos fieles a nuestros valores, y tomamos nota de nuestras diferencias, nos hemos decidido por una hoja de ruta que nos reúne”. En una carta transmitida a los líderes del campo presidencial y los republicanos en la noche del sábado a este domingo, el jefe de gobierno suplicó por la Unión, con la esperanza de barrer las diferencias y la tensión que cruzan su propio campamento.





Porque antes de negociar su supervivencia política con la oposición parlamentaria, el Partido Socialista en mente, el inquilino de Matignon debe asegurarse de que sus aliados lo apoyen. Sin embargo, los republicanos y su jefe Bruno Retailleau han estado presionando durante varios días, deplorando que no se escuchan algunas de sus demandas, especialmente en la inmigración.









Los parlamentarios LR, que exigieron al Primer Ministro una carta de compromiso escrito, se reunieron en Visio este domingo alrededor de las 2:30 p.m. para determinar su posición. “Respetaré la decisión colectiva, pero considero que las condiciones no se cumplen para participar”dijo el jefe de los diputados de la derecha Laurent Wauquiez. Por el contrario, Bruno Retailleau, jefe del partido y ministro de interiores saliente, solicitó una participación, por temor a que LR se considere como “Gerente del caos”indicaron las fuentes, afirmando que el presidente del Senado Gérard Larcher y el eurodiputado François-Xavier Bellamy apoyaron el enfoque del jefe de los republicanos.









Compromisos, pero “sin abandonar” convicciones





El módem, que también había enviado sus solicitudes por correo el sábado a Sébastien Lecornu, debe debatir la respuesta este domingo por la tarde. “Es natural que esta capacitación política participe en el gobierno”Reconocido en Francia entre los diputados del jefe de demócratas, Marc Fesneau. Mientras exige “Conocer un poco más” Sobre las intenciones del Primer Ministro. El Partido Horizons de Edouard Philippe también convocó a una oficina política a las 2:30 p.m. Incluso los centristas de Udi, “Preocupado” por “La falta de coordinación dentro de la coalición”consultará sus casos para detener su posición.





Suspenso falso o advertencias reales? La misiva de Sébastien Lecornu parece haber convencido poco. “Aprendemos que por la noche, está oscuro. No sabemos a dónde vamos”respira un marco del campamento presidencial. “No podemos decir que él se ilumina a nuestro camino”obtiene otro. En su misiva dirigida a Renaissance, el módem, Horizons, el UDI y LR, Sébastien Lecornu todavía sigue los ejes principales de la política que pretende realizar, con la prioridad de “Proporcione a Francia un presupuesto para el año 2026”tarea para la cual “El apoyo de la base común es el requisito previo esencial”. “Con solo una mayoría muy relativa, el gobierno tendrá que comprometerse con otros partidos políticos, sin abandonar sus convicciones”subraya el primer ministro nuevamente.









Sébastien Lecornu suplica que lleve el esfuerzo presupuestario “Esencialmente en la reducción del gasto público”y llamadas para responder “A petición de la justicia fiscal expresada por nuestros conciudadanos”. Ciertos impuestos “Debe ser retirado para apoyar el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de las empresas”agrega.





Él también dice que quiere presentar “En los próximos días” Un proyecto de ley para combatir fiscos y fraude social, ya en preparación bajo el mandato de su predecesor François Bayrou, y que debería permitir generar 2.300 millones de euros en ingresos adicionales. En la dirección en particular de la LR, afirma que “La seguridad diaria y la lucha contra la incivilidad continuarán siendo una prioridad importante”así como la lucha “Contra la inmigración irregular mediante la implementación de soluciones técnicas y efectivas”.





Macron exige un gobierno apretado





Esta hoja de ruta es “Por construcción incompleta” Y de ninguna manera es una declaración de política general, aún argumenta al Primer Ministro: se espera el martes por la tarde antes de la Asamblea Nacional … una reunión crucial para convencer a la concentración nacional o al Partido Socialista de que no la censure.





Pero debe componer su gobierno y el tiempo se está agotando. En su lugar desde el 9 de septiembre, Sébastien Lecornu ha multiplicado las consultas, pero lucha por poner una última pincelada en su equipo gubernamental.









Y Emmanuel Macron, que tendrá que validar la lista, bien puede encontrar el tiempo largo: según un interlocutor regular del presidente, le pidió a su primer ministro que capacitara a su gobierno antes del final del fin de semana, con un equipo apretado de alrededor de 25 ministros. Sin embargo, la presentación del futuro ejecutivo podría no intervenir hasta el lunes por la mañana. “Sébastien Lecornu se encontró atrapado al dar una fecha para su declaración de política general el martes, cuando no había terminado de negociar”comenta la misma fuente.





¿Qué elenco? Varias fuentes dentro del ejecutivo esperan muchas renovaciones. No François Rebsamen, quien anunció su partida, en nombre de su “Convicciones de hombre de izquierda”. En cuanto a los republicanos, plantean las subastas pidiendo que un tercio de los futuros ministros provenga de su familia política.





En el fondo, la presión del Partido Socialista no se debilita. A pesar del anuncio de la renuncia de 49.3, “Nos dirigimos directamente a la censura” si “La situación no cambia”golpeó al primer secretario de PS Olivier Faure el sábado. Paralelamente, la rebelde Francia ya promete una moción de censura espontánea durante la semana. “Hay una atmósfera al final del reinado”se burló este domingo en LCI un coordinador de LFI Manuel Bompard, apuntando “La base política de este gobierno que se está destrozando”.