Comprender todo sobre el asunto de la “formación en medios” de Jordan Bardella pagado por el Parlamento Europeo





¿Un nuevo asunto para el partido de extrema derecha? La asociación AC!! Anticorrupción presentó una denuncia contra









Tras un artículo en “Canard Enchaîné”, la denuncia fue dirigida a la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). Cerca del “Nuevo Obs”, a media tarde, este último indicó que a esa hora, él “no fue el destinatario de la denuncia anunciada”. Esto apunta especialmente al eurodiputado Jordan Bardella, también presidente del partido de extrema derecha, que habría combinado sus dos papeles contratando al “entrenador de medios” Pascal Humeau.





• ¿Qué contiene la denuncia?









Sin embargo, el formador de “formación en medios” había sido contratado para “preparar a los representantes electos europeos del Rally Nacional para el ejercicio mediático” y fue “pagado por el Parlamento Europeo sobre la base de la dotación presupuestaria puesta a disposición de los representantes electos” Europeos, continúa la asociación.





• ¿Qué revela el artículo “Canard chainé”?





La asociación se basa en un artículo de “Canard Enchaîné” que “revela que a partir de septiembre de 2021” El “media coach” Pascal Humeau fue el encargado de ayudar a Jordan Bardella, presidente de la RN, “no por su conocimiento de las noticias europeas, sino con vistas a prepararse para las elecciones presidenciales francesas de 2022” (donde era candidata la líder del RN, Marine Le Pen). “Me pagaron a partir de septiembre de 2021, por facturas semanales, por el Parlamento Europeo, para hacer campaña » de 2022, admitió en 2023, según el periódico.









Entre 2019 y 2021, el entrenador recibió 133.300 euros del Parlamento Europeo como parte de las lecciones impartidas a Jordan Bardella y sus compañeros, indica el semanario. Este último también calculó que entre septiembre y noviembre de 2021, el presidente de la RN realizó más de veinte entrevistas, “es decir, 8h30 en vivo”. Para prepararse, se reunió con Pascal Humeau 26 veces durante ese período, a pesar de que la UE sólo dedicó seis minutos de entrevistas en septiembre y siete minutos en octubre. Sin embargo, el contrato del entrenador tiene como objetivo “mejora tu comunicación en torno a las noticias europeas”… Cerca del “Canard Enchaîné”, se defendió: “¿Cómo se traza la línea, cuando se hace formación, entre el eurodiputado y el político? Es un poco como el trabajo de asistente…”





• ¿Cómo reaccionó la enfermera registrada?









“El sistema intentará TODO para neutralizar a Jordan Bardella”fustigó al diputado RN Alexandre Loubet sobre X. ¡¡El asesor especial del presidente de extrema derecha también calificó a AC!! Anticorrupción“asociación de izquierda”.









• ¿Esta queja está relacionada con otros asuntos de RN?









¡¡C.A!! Anticorrupción desea que su denuncia se relacione con el asunto de los asistentes parlamentarios europeos, que desembocó en particular en la condena de Marine Le Pen en primera instancia a una pena de inhabilitación de cinco años con ejecución provisional. El líder de la RN será juzgado en apelación del 13 de enero al 12 de febrero de 2026.









A principios de julio de 2025, la Fiscalía Europea también anunció la apertura de una investigación sobre el antiguo grupo Identidad y Democracia (ID), al que pertenecía el RN, sospechoso de haber “indebidamente gastado” más de 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024.