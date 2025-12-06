Dos soldados de la Guardia Nacional en “estado crítico”, un sospechoso arrestado… Lo que sabemos





Dos soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington resultaron gravemente heridos el miércoles 26 de noviembre por disparos a tiro de piedra de la Casa Blanca, anunciaron las autoridades estadounidenses, que detuvieron a un sospechoso de origen afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 y cuyo motivo se desconoce.





La tragedia se produjo en el mismo centro de la capital estadounidense, rodeada desde agosto por cientos de soldados a petición de Donald Trump y en contra del consejo de las autoridades demócratas locales.





Poco después de los tiroteos, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su gobierno “reexaminar” todos individuos que vinieron de Afganistán después de la caída de Kabul, cuando Joe Biden estaba en el poder.





• Dos soldados “gravemente heridos”





La información la dio por primera vez la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje publicado en la red social X: “Por favor, oren conmigo por los dos miembros de la Guardia Nacional que acaban de recibir disparos hace unos momentos en Washington DC”escribió. “La Casa Blanca está informada y sigue esta trágica situación, se mantiene informado al presidente”declaró inmediatamente a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.









Los dos militares afectados son “gravemente herido” y el presunto tirador también es “gravemente herido”escribió entonces en su red Truth Social el presidente estadounidense, que sigue la situación desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde tiene previsto pasar este jueves la festividad de Acción de Gracias. Donald Trump añadió que el autor, a quien describió como “un animal”, “pagaría caro” su acto.









Se trata del peor ataque a la Guardia Nacional desde su despliegue por parte del presidente republicano en los últimos meses en ciudades demócratas.





• Su muerte anunciada por un gobernador… antes de ser negada





Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, de donde eran las dos víctimas, anunció en X que los dos soldados habían sucumbido a sus heridas antes de retroceder rápidamente y hablar de “información contradictoria” sobre su estado de salud.









Los dos soldados están en un “estado crítico”declaró Kash Patel, director del FBI, durante una conferencia de prensa.





• Un afgano arrestado, Trump en cruzada contra la inmigración





Un sospechoso ha sido arrestado, dijo la Policía de la Capital de EE. UU. en X. “Policía de Minneapolis en el lugar del tiroteo”escribió anteriormente, pidiendo a los residentes que eviten la escena hasta que el área esté segura.









Durante la misma rueda de prensa que el jefe del FBI, la alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, confirmó el arresto de un individuo: “Lo que sabemos (…) es que los disparos fueron dirigidos. Parece que un individuo apuntó a estos guardias nacionales. Este individuo fue arrestado. »





Poco después, en un discurso solemne, Donald Trump confirmó que el sospechoso arrestado era un hombre que había llegado de Afganistán en septiembre de 2021. Luego lanzó una vehemente diatriba contra la inmigración, calificada de “La mayor amenaza a la seguridad nacional”al acusar a su predecesor demócrata Joe Biden (2021-2025) de haber dejado entrar “millones” extranjeros en Estados Unidos. Este ciudadano afgano había trabajado con las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán antes de ser exfiltrado a Estados Unidos, dijeron el miércoles medios estadounidenses.









El presidente republicano dijo que su gobierno ahora debe “reexaminar” todas las personas que vinieron de Afganistán cuando Joe Biden estaba en el poder. Poco después de su discurso, el USCIS, agencia federal responsable de la inmigración, indicó en sus redes sociales la suspensión inmediata e indefinida del “procesar todas las solicitudes de inmigración relativas a ciudadanos afganos”, “pendiente de una mayor revisión de los protocolos de seguridad y verificación”.





AfghanEvac, una organización responsable de ayudar a los afganos a establecerse en Estados Unidos tras la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, se defendió diciendo que estaba llevando a cabo “algunos de los controles de seguridad más exhaustivos (…)” en materia de inmigración. “El acto de este individuo aislado y violento no debe usarse como excusa para definir y degradar a toda una comunidad”lanzó su presidente, Shawn VanDiver.





• Múltiples disparos





Alrededor de las 14:15 horas. (19:15 GMT), “Un sospechoso dobló la esquina, levantó su arma de fuego y disparó contra miembros de la Guardia Nacional” patrullando, dijo Jeffery Carroll, un oficial de policía de Washington, en una conferencia de prensa, hablando de un “pistolero solitario. » Otros guardias nacionales “han llegado” hacia “control para detenerlo”añadió.





“Los disparos fueron dirigidos”declaró Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington, durante la misma rueda de prensa.

















• Sin motivo, J.-D. Vance culpa a los demócratas





La Casa Blanca acusó a la oposición demócrata de haber “demonizado” los soldados, pero aún se desconocen los motivos del atacante. “Aún desconocemos el motivo”dijo el vicepresidente JD Vance.





Por su parte, la policía de Washington también anunció que aún no habían “conocimiento sin motivo”.





• Envío de 500 tropas adicionales a Washington





Desde junio, el presidente republicano ha enviado sucesivamente la guardia nacional a Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), cada vez contra el consejo de las autoridades demócratas locales, afirmando que estos refuerzos son necesarios para luchar contra el crimen y apoyar a la policía federal de inmigración (ICE).





El ministro de Guerra, Pete Hegseth, anunció el envío de 500 soldados adicionales a Washington, donde a mediados de noviembre se desplegaron 2.175 soldados, según estadísticas militares recientes.





El municipio emprendió acciones legales, acusando al ejecutivo federal de excederse en sus facultades, y los tribunales fallaron a su favor la semana pasada. La Justicia bloqueó en octubre despliegues similares en Chicago (norte) y Portland (oeste) hasta nuevo aviso.