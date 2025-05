Prohibición del velo para niños menores de 15 años: Dudas terminales su constitucionalidad

Por

25 de mayo de 2025

El Ministro de Educación, Elisabeth Borne, dijo este domingo 25 de mayo, habiendo “Las mayores dudas sobre la constitucionalidad” de la prohibición de usar el velo para niñas menores de 15 años propuesta por la fiesta del Renacimiento, dirigido por Gabriel Attal.









“Los equipos de Gabriel Attal trabajan en la constitucionalidad de la medida: digo que, de manera personal, tengo las mayores dudas sobre la constitucionalidad de esta medida”dijo el ministro del micrófono de BFMTV.









El renacimiento desea prohibir el velo en el espacio público para menores menores de 15 años, y aboga por un “Segunda ley de separatismo” Después de eso de 2021, confirmó la fiesta el martes. “Cuando se enfrenta a una amenaza grave, no debe abstenerse de ninguna pista y luego debe trabajar para proponer medidas rigurosas, constitucionalmente sólidas y aplicables” dijo Elisabeth Borne, pidiendo “Tómese el tiempo para debatirlo también” Dentro de la fiesta de la que es una figura.





“Pregunta de aplicabilidad”





“Al igual que muchos franceses, obviamente soy desafiado cuando veo a una niña con un velo. Observo que no se prescribe en ningún lugar del Islam”también estimó el ex primer ministro.





“Es un síntoma, sin duda, que la niña tiene una educación que no se ajusta a los valores de la República, pero no hace falta decir que si tuviéramos que prohibir ciertos signos religiosos, entonces sería necesario prohibir todos los signos religiosos, prohibirlos en el espacio público que no es un espacio neutral (como) la escuela”.ella se desarrolló. “Luego hay una cuestión de aplicabilidad: ¿imaginamos que la policía desafiará, verbalizará a las niñas?” »»preguntó Elisabeth Borne.









Un informe sobre la Hermandad Musulmana encargada por el Gobierno apunta a un “Amenaza a la cohesión nacional” Con el desarrollo del islamismo “Desde abajo”a nivel municipal, un texto examinado el miércoles en el Consejo de Defensa. Sus autores están preocupados en particular con un “Rigorización de la práctica religiosa”con un “Explosión en el número de chicas jóvenes que usan un abaya y el aumento masivo y visible de las niñas con el velo”.