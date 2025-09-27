Cien agricultores se demuestran frente al palacio de Versalles contra Mercosur

Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 12:01 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 6:01 p.m. Lectura: 1 min.







Cien agricultores y quince tractores se establecieron temprano este viernes 26 de septiembre, frente al Palacio de Versalles, respondiendo a la llamada de movilización nacional contra el Proyecto de Acuerdo de Comercio Mercosur lanzado por la primera Alianza Agrícola FNSA-Jeunes como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo.









“El significado de esta movilización obviamente está atrayendo la atención del jefe de estado”dijo el presidente de Fnsea Arnaud Rousseau, presente en el amanecer en el lugar de Armes frente al castillo. En el visor de la Unión Agrícola, el borrador del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países latinoamericanos de Mercosur, de los cuales Bruselas lanzó el proceso de ratificación a principios de septiembre, y frente a Francia, hasta ahora muy opuesto, parece ser menos desfavorable.





“Tenemos preguntas internacionales a nivel internacional cuando los productos se invaden en nuestros mercados y no cumplen con nuestros estándares de producción”continuó Arnaud Rousseau. “El Jefe de Estado debe reaccionar. El Primer Ministro debe recibirnos con urgencia”.





“La revuelta campesina se reanuda en Versalles”





En el sitio, los cien granjeros movilizados encendieron una fogata y distribuyeron café y pasteles. Otros rompen humo verde. “La revuelta campesina se reanuda en Versalles”¿podríamos leer una gran pancarta desplegada en tractores?





A los 56 años, incluidos los cuarenta trabajando en una explotación agrícola, el secretario general de la FDSEA de SEINE-ET-MARNE, Pascal Verrière, tiene la sensación “Tocar el fondo”. “Tengo más visibilidad, más espacio para la maniobra”deplora a este agricultor en una gran cultura. “Hay Mercosur, los dispositivos otorgados a Ucrania de cuotas de importación sin aranceles aduaneros. Todo esto desestabiliza nuestras granjas”. Y llamar para un “Sunmer” Sobre el proyecto del acuerdo de Mercosur.









En otra parte de Francia, se esperan otras acciones durante todo el día. En Torvilliers, en el amanecer, una movilización tuvo lugar calma este viernes por la mañana. En Hérault, a partir de las 6.30 de la mañana, se desplegaron pancartas en las paredes y la cuadrícula de la subprefectura de Lodève. Los agricultores también se han reunido cerca de Béziers, acompañados de tractores, vehículos pesados ​​y contenedores de basura.





“Continuamos manteniéndonos motivados, volveremos si es necesario este invierno, en un momento en que en nuestros campos, será más fácil”advirtió a Arnaud Rousseau. Las autoridades esperan alrededor de 3.000 participantes en las 70 acciones organizadas en 65 departamentos.