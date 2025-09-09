Bloqueos, disturbios en el transporte, dispositivo policial ... ¿qué debemos esperar?





“Bloquear todo”: las numerosas iniciativas de una movilización ciudadana, cuya magnitud sigue siendo indefinida, aún se refinará el martes después de la censura del gobierno. Se identifican casi 100 acciones en Ile-de-France y más de 600 en regiones para este día de movilización, 10 de septiembre, según una evaluación provisional el lunes por la noche, que se basa en una tarjeta de colaboración.









Las autoridades esperan varias acciones que van desde bloqueos de estaciones, refinerías, ejes de tráfico, hasta operaciones de sabotaje de radar automático y eventos convencionales. Los servicios de inteligencia destacan la dificultad para anticipar el alcance de este movimiento ” horizontal “ Y sin jefe. Alguno “80,000 gendarmes y policía” se movilizará, anunciado el lunes por la noche, Bruno Retailleau, ministro del interior, pronto renunciará, advirtiendo que“Sin violencia” no sería tolerado. Esto es lo que sabemos.





• Estudiantes de estudiantes y secundarios









En París, las universidades Panthéon Sorbonne, París Cité, París 3, París 8, en particular, se reunirán en AG en sus campus el martes desde el mediodía, antes de una intervalía más amplia programada en el sitio de Jussieu, en el resolución Vᵉ de la capital.









Al lado de los estudiantes de secundaria “Debemos participar en este movimiento social, porque somos el primero y el primero preocupados por el presupuesto. Siguemos los futuros ciudadanos de Francia”estima Sofía Tizaoui, presidente de la Unión de la Unión Lycéenne, primero en un sindicato de secundaria, que pidió el bloqueo de las escuelas secundarias.





• perturbaciones en las carreteras y el transporte





En Occidente, los ciudadanos movilizados se reúnen a las 6 a.m. del miércoles en caso de bloquear los Rocades of Rennes y Nantes. También se anuncian acciones similares o presas de filtro en bucles de mensajería en Brest, Vannes o en el noroeste de Caen.





En París, desde la medianoche en la noche del martes hasta el miércoles, los activistas planean bloquear varias puertas en la carretera de anillo (La Chapelle, Bagnolet, Montreuil, Italia, Orleans, en particular) y continuar sus bloqueos por la mañana.





También por la mañana, varias reuniones generales se llevarán a cabo en estaciones parisinas (estaciones de North y Lyon). Los CGT-Cheminots y Sud-Rail pidieron notablemente la huelga este miércoles.









En el transporte público, los intercités, Rer y Transiliens se verán más afectados que la red de trenes de alta velocidad, metros, tranvías o autobuses parisinos el sindicato de la base, la mayoría entre los conductores Rer, llamados para atacar la semana pasada en un comunicado de prensa compartido en su página de Facebook.





La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) establece perturbaciones y retrasos “En todos los aeropuertos franceses” Miércoles.





• Bloqueo de sitios industriales y plataformas de logística





Tiendas, refinerías, hospitales, recolectores de basura, fábricas … Muchos empleados han planeado bloquear negocios. Por lo tanto, el gigante de Amazon podría verse interrumpido por una estaca de huelga en el sitio de Brétigny-Sur-Gorge (Essonne), a partir de las 12 del mediodía.





En Dunkerque, está programada para ArcelorMittal, que ha anunciado en los últimos meses un importante plan de despido.













En Sena Marítima, el CGT también llama “Empleados en el sector energético y jubilados, ya sean EDF o proveedores” para unirse a la línea de piquete cerca de la planta de energía nuclear Paluel. Al sur de Rouen, la fábrica Ampère en Renault, el empleador más grande de la región, también estará en huelga.





En la llamada de CGT, los recolectores de basura se movilizarán con al menos quince aviso de huelga en varias regiones de Francia, “Principalmente en las zonas rurales”.





• Otras operaciones de todo tipo









• Procesiones en ciertas ciudades





Varios funcionarios de CGT se reunirán el miércoles a partir de las 9:30 a.m. frente al Ministerio de Trabajo, por iniciativa de sus federaciones de comercio y química. Las primeras procesiones se planifican en Rennes, Lyon y Nantes a partir de las 11 a.m. A las 2:30 p.m., un “Gran demostración” se anuncia en Toulouse.





Los funcionarios sindicales de los sindicatos departamentales parisinos (de la CGT, FSU, Solidares) hicieron los suyos a la 1 p.m. En el centro de la capital, Place du Châtelet. En el lugar de la République, los activistas anti -racistas se reunirán.





• “80,000 gendarmes y policía” se movilizó





Alguno “80,000 gendarmes y policía” se movilizará el miércoles para evitar cualquier desbordamiento como parte del movimiento social “Bloqueemos todo”anunció el lunes por la noche, Bruno Retailleau, ministro del interior, pronto renunciará. “No toleraremos ningún bloqueo, sin violencia, ninguna acción obviamente boicotea”agregado a Francia 2 Bruno Retailleau, quien debe reunir a todos los prefectos el martes por la mañana para mencionar la movilización.





La policía y los gendarmes se movilizaron “Tendrá una instrucción muy clara, es firmeza” Y “Tendrán que cuestionar lo más posible” En caso de presuntos crímenes, dijo Bruno Retailleau.





Según una encuesta publicada por el “Tribune el domingo”, poco menos de una de cada dos franceses (46 %) apoya el movimiento que pide “Bloquear” El país este 10 de septiembre, mientras que el 28 % es opuesto y el 26 % indiferente.