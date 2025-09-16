“La austeridad presupuestaria es sexista”, denuncia a las organizaciones sindicales y feministas en una columna

Publicado el 15 de septiembre de 2025 a las 9:13 p.m.

Actualizado el 16 de septiembre de 2025 a las 10:08 a.m. Lectura: 1 min.







Los recortes presupuestarios hasta ahora previstos por el ejecutivo, principalmente a las mujeres y, por lo tanto, son “Sexista”denuncia en una columna publicada este lunes 15 de septiembre el lunes 15 de septiembre, gerentes de organizaciones sindicales y feministas, pidiendo a Matignon que se rinda y los franceses que se movilicen el jueves.





“Las reducciones presupuestarias no son neutrales, a menudo son sexistas. Afectan a las mujeres con más fuerza: en sus derechos, en su trabajo, en su vida diaria. Excavan desigualdades y debilitan la lucha contra la violencia sexista y sexual”Deplora este foro titulado “La austeridad presupuestaria es sexista” y publicado en “Liberación”.









Entre los firmantes se encuentran el número uno de la CFDT Marylise Léon y la CGT Sophie Binet, funcionarios de la FSU, la ANSA, pero también asociaciones como la planificación familiar, el Colectivo Nacional para los Derechos de las Mujeres (CNDF), ¡Dare Feminism! y la igualdad de mujeres.





La reforma de reforma “masivamente feminizada”, “debilitada”





Por un lado, “Las profesiones de salud, educación, social, cuidado y cultura son feminizadas masivamente”Y “Debilitado” Desde la reforma hasta la reforma, subrayando a los autores, llamando al nuevo primer ministro Sébastien Lecornu a “Renuncia” el año blanco “sobre los salarios” y las deleciones de puestos en el servicio público previsto por François Bayrou.









Las mujeres también son los principales usos de los servicios públicos, ya que ellos “Manee principalmente la organización familiar y se ocupe de más numerosos procedimientos administrativos, atención, apoyo escolar. (…) La desaparición de las maternidades locales, la falta de lugares de guardería o la reducción de estructuras de atención » Por lo tanto, pesa “Más fuerte en ellos”.





“La congelación de la revaluación de la ayuda social, los mínimos sociales, los ingresos se refieren principalmente a las mujeres, especialmente a las madres aisladas”continúe con estas organizaciones, recordando que “El 94 % de las familias de un solo parto que perciben la RSA tienen mujeres en sus cabezas” y que las mujeres representan “61 % de los beneficiarios de la vejez mínima” (Aspa).