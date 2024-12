Bayrou ofrece a los partidos entrar en el gobierno y vuelve a poner las pensiones sobre la mesa

Acorralado por todos lados y todavía sin equipo de gobierno tras un comienzo criticado, François Bayrou propuso este jueves 19 de diciembre a los partidos, excluidos RN y LFI, sumarse a su gobierno, afirmando estar dispuesto a «para reanudar» reforma de las pensiones sin suspenderla, durante una importante reunión de fuerzas políticas.





Según Matignon y varios participantes en estas conversaciones, el nuevo Primer Ministro intentó convencer a los treinta funcionarios sentados a su alrededor con dos propuestas emblemáticas.





El primero: un “oferta pública de participación” al gobierno, dirigido a todos los partidos presentes alrededor de la mesa.









El segundo: “reanudar sin suspender” la reforma de las pensiones adoptada en 2023 – que la izquierda y la RN quieren derogar -, afirmó Matignon. Con un objetivo, lograr “para septiembre” a “nuevas soluciones”explicaron a la AFP varios participantes. “Y si no lo logramos, volvemos a la reforma de 2023” lo que ha desplazado notablemente la edad inicial a 64 años, afirmó Matignon.





«Los adultos no creen en Papá Noel»





Las discusiones comenzaron poco después de las 14 horas, en la sala del consejo de Matignon y alrededor de una mesa vestida de rojo. Estuvieron presentes los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, y “los presidentes de partidos y grupos que tenían responsabilidad sobre los asuntos del país en un período u otro de la Quinta República”.





Una formulación que excluye a la Agrupación Nacional y a su aliado, la UDR de Éric Ciotti, así como a La France insoumise, fundada en 2016. François Bayrou afirmó este jueves que no tenía intención de «desechar» la Agrupación Nacional y la Francia Insumisa del “vida nacional”durante la reunión de fuerzas políticas en Matignon, según Matignon.





“Esta no es razón para excluirlos de la vida nacional. Encontraré formas de involucrarlos en el trabajo que tenemos que hacer”afirmó el Primer Ministro, según comentarios recogidos por sus servicios.









Sin embargo, no hay garantía de que las propuestas del Primer Ministro cambien las líneas, ya que la acogida de esta cumbre fue fría entre algunos invitados, aunque todos honraron su participación.





La reacción no se hizo esperar por parte de La France insumise. “Normalmente los adultos ya no creen en Papá Noel”se burló de su coordinador Manuel Bompard en X.









Sentada en Matignon, a la izquierda de François Bayrou -una coincidencia en el plano de la mesa-, la responsable de los ecologistas Marine Tondelier tampoco se anduvo con rodeos cuando llegó: “François Bayrou tiene la censura en sus manos, a él le corresponde convencernos”dijo.





«Necesita avanzar en el tema de las pensiones», “sobre los servicios públicos”, “sobre impuestos, sobre solidaridad”había advertido anteriormente el presidente de los diputados del PS, Boris Vallaud, en radio Sud.





¿Un gobierno el domingo?





Desde entonces, François Bayrou, designado el viernes, ha aumentado el número de entrevistas oficiales o más informales.





Pero su primera semana en Matignon estuvo marcada sobre todo por las críticas por su presencia el lunes por la noche en el consejo municipal de Pau, ciudad de la que pretende seguir siendo alcalde, cuando un ciclón acababa de arrasar Mayotte.





Tuvo que explicar esto el martes en su primera sesión en la Asamblea Nacional, sin lograr silenciar a los críticos. Todo ello aumentando al mismo tiempo el número de viajes al Elíseo para la formación del gobierno.









Estando Emmanuel Macron en Mayotte este jueves, antes de dirigirse a las tropas francesas en Yibuti, varios actores hablan de un anuncio del gobierno el domingo. Las dos casas ejecutivas no dan fecha.





François Bayrou indicó este jueves a los representantes de las fuerzas políticas reunidas en Matignon que nombraría su gobierno “antes de Navidad”afirmaron varios participantes a la salida.





Bayrou conserva la posibilidad de utilizar el 49.3





Sin una mayoría en la Asamblea, el centrista, que desde hace décadas aboga por un gobierno que reúna sensibilidades diversas, se enfrenta a las fuertes exigencias de los republicanos (LR) de derecha y a los crecientes intentos de censura de la izquierda.





El formato de la reunión recuerda al de hace nueve días en torno a Emmanuel Macron en el Elíseo, donde se discutieron escenarios de no censura de las oposiciones, a cambio de que el gobierno no recurra al 49,3 o a la disolución del presidente.









François Bayrou conservó la posibilidad de utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar textos sin votación, pero se expone a una moción de censura, sobre futuros textos de ley, durante una reunión en Matignon con fuerzas políticas, según los participantes.





La izquierda propuso renunciar a ella a cambio de abandonar la censura. “Le pedimos que no utilizara el 49,3, a lo que él (el Primer Ministro, nota del editor) se niega. Dijo que no quería abusar de él, pero que se reservaba la posibilidad de utilizarlo».informó el diputado comunista Stéphane Peu.





“Una quimera”





Pero los LR están aumentando la presión. El miércoles, François Bayrou recibió al dimitido ministro del Interior, Bruno Retailleau, que acababa de declarar que las condiciones no eran las adecuadas. “no unidos” de su mantenimiento en la plaza Beauvau.





“No tengo una línea roja”aunque matizado este jueves sobre TF1 Gérard Larcher que considera que es necesario “proporcionar soluciones para el retorno al equilibrio presupuestario y la cuestión de la seguridad”. “Es urgente tener un gobierno”insistió.









Mismas críticas desde la izquierda: “Si viene a ofrecernos el mismo presupuesto que propuso el señor Barnier (…), censuramos”insistió el comunista Fabien Roussel.





La reunión en Matignon es “una quimera”lanzó Mathilde Panot. El jefe de los diputados de La France insoumise dice » creer « que los cuatro componentes del Nuevo Frente Popular (PS, PCF, Ecologistas y LFI) votarán la moción de censura que su grupo presentará el 14 de enero, tras la declaración de política general de François Bayrou.





Bayrou invitado en el informativo de France 2





Los dirigentes socialistas no “No encontré ninguna razón para no censurar” El primer ministro, François Bayrou, durante la reunión de fuerzas políticas, excepto RN y LFI, en Matignon, afirmó el jueves el jefe del PS, Olivier Faure.





“No se nos escucha en este momento y pedimos que se nos escuche. Si no lo hacemos, no nos quedará otra opción constitucional que volver a censurar».indicó el primer secretario del Partido Socialista al final de la reunión, confirmando que su partido político no participará en el futuro gobierno.





François Bayrou será el invitado del canal France 2 el jueves por la noche a las 20.40 horas, anunció Matignon.





El Primer Ministro sólo obtuvo un 36% de satisfacción, según una encuesta Ifop para Sud Radio del jueves, frente al 52% y 53% de sus predecesores Michel Barnier y Gabriel Attal, cuando empezaron en Matignon.