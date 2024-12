Gobierno, presupuesto, Mayotte… qué recordar de la entrevista a François Bayrou

Tras una nueva jornada de consultas con los partidos políticos y una primera semana marcada por una avalancha de críticas por su presencia el lunes por la noche en el consejo municipal de Pau, ciudad de la que pretende seguir siendo alcalde, mientras un ciclón acababa de asolar Mayotte, François Bayrou habló en France 2 este jueves 19 de diciembre.









Sobre Mayotte, el nuevo Primer Ministro lamenta “ el mayor desastre que ha azotado a nuestro país desde la erupción del monte Pelée hace 120 años «. También espera que la reconstrucción de la isla pueda realizarse rápidamente, “Quizás dos años”. “Creo que debemos fijar un plazo mucho más corto que cinco años” de la reconstrucción de Notre-Dame, comparación hecha por Emmanuel Macron de Mayotte, indicó el alcalde de Pau.





Hasta el momento, al menos 31 personas han muerto, pero hay un balance» mucho más grave es de temer », afirma, confirmando la ley especial anunciada durante la jornada por Emmanuel Macron para reconstruir el departamento más pobre de Francia. “ El Estado estará presentet”, subraya el presidente de Modem…





“Otra solución de financiación” que posponer la edad de jubilación a los 64 años





Nombrado el 13 de diciembre, François Bayrou esperaba que “durante el fin de semana” el nuevo gobierno “ser presentado”, “en cualquier caso, antes de Navidad”. Un gobierno en el que el Primer Ministro desea mantener a Bruno Retailleau: “ Creo que ha demostrado en las últimas semanas y meses que ha encontrado decisiones y rumbos que responden a parte de lo que pide la opinión pública. »









François Bayrou también quería la presencia de figuras “ que provienen de la izquierda democrática y del gobierno » en su gobierno, mientras que el PS anunció durante el día que no había “ encontró una razón para no censurar a Bayrou «.





En un punto de división en las negociaciones, el alcalde de Pau afirmó creer que podría haber otra solución para financiar el sistema de pensiones que posponer la edad de 62 a 64 años, como en la reforma controvertida adoptada en 2023. “Podemos encontrar otra organización, pero también tendremos que plantearnos la cuestión de la financiación. »





Un presupuesto “a mediados de febrero”





Sobre el presupuesto, François Bayrou espera su aprobación “a mediados de febrero”mientras que los trabajos en esta dirección se vieron interrumpidos por la moción de censura que derrocó al gobierno anterior. “ No estoy seguro de poder lograrlo».declaró el Primer Ministro, quien precisó que empezaría de nuevo desde “la copia que se votó” en el Parlamento ante la censura del gobierno de Michel Barnier.









Sin mayoría en la Asamblea, añadió que no utilizaría el artículo 49.3 de la Constitución, a menos que “Bloqueo absoluto del presupuesto”.





Al final de la entrevista, el Primer Ministro dijo que había «pena» tras la condena del ex presidente Nicolas Sarkozy en el caso de las escuchas telefónicas a un año de prisión bajo brazalete electrónico por corrupción y tráfico de influencias, una sanción sin precedentes para un ex jefe de Estado. “Sé lo que es encontrarse ante el aparato de justicia y no puedo borrar ese sentimiento” el agrega, él mismo fue absuelto en febrero en el caso de los asistentes de los eurodiputados de su partido MoDem en el Parlamento Europeo.