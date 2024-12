Tras la caída de Al-Assad, las esperanzas y las dudas de la comunidad siria en Francia

Testimonio

Mahmoud, Omar, Lina, Ramman… La caída del dictador sirio suscita alegría en la comunidad siria en Francia, que ahora se plantea dos grandes preguntas: ¿deberíamos regresar y con qué propósito?

“ El sábado esperé hasta medianoche pero no lo creí, recuerda Mahmoud Zureik, de 59 años, epidemiólogo afincado en Isla de Francia desde que abandonó Siria en 1991, tras veinticinco años allí. Este miembro de la diáspora siria en Francia ha experimentado desde el domingo la caída del dictador Bashar al-Assad después de medio siglo de gobierno indiscutible de un clan familiar y casi catorce años de guerra civil. Un colega me llamó a las tres de la madrugada, me despertó y me dijo: “La salida de Assad está confirmada”. » Luego le cuenta a “New Obs” cómo sigue continuamente las noticias de su país y sus dificultades para dormir” durante tres, cuatro días después, con todos los recuerdos que volvieron”.









Su sentimiento de “ alegría » y » asombro » todavía no ha disminuido. El lunes, Mahmoud Zureik volvió a trabajar en un departamento médico de unas cincuenta personas. “ Vinieron a verme compañeros, me felicitaron, me preguntaron por mi familia, otros contaron experiencias similares en otros países, en Argelia, en Argentina, él continúa. Intercambiamos historias a lo largo del día y admito que pospuse algunas reuniones.. »





Con la caída de Bashar al-Assad, el horror de las prisiones del régimen salió a la superficie. Imágenes del de Saydnaya, cerca de la capital, Damasco, circularon en las redes sociales en el mismo momento en que las familias se dirigían allí para esperar tener noticias de sus seres queridos. “ Estábamos contentos con el lanzamiento pero también en shock., cuando redescubrimos todas estas masacres «, afirma Omar Alsheikh Amin, de 34 años, nacido en Siria y residente en Mâcon (Saona y Loira), que recibió la noticia por Whatsapp y Facebook.







Selfie de Omar Alsheikh Amin, que abandonó Siria a los 23 años.





Omar Alsheikh Amin habla de sus seres queridos encerrados, de los que no tiene noticias; él cree que son ejecutados. “ Cuando empezó la revolución, muchos de mis amigos fueron encarcelados y tuve suerte: pude salir del país sin caer en manos de este régimen y reconstruirme en Francia. él recuerda. Pero ahora me doy cuenta del destino que me esperaba si me hubieran capturado. » Omar Alsheikh Amin piensa entonces en todos los sirios que no tuvieron tanta suerte.





“Muéstrales dónde crecí”





Desde el domingo, la comunidad siria en Francia y más allá ha vuelto a jugar con la idea de regresar a casa. Al menos para las vacaciones. Omar Alsheikh Amin no ha visto a parte de su familia desde hace diez años, cuando abandonó Siria. Recientemente había decidido organizar un viaje para intentar verlos nuevamente, en Jordania; Los billetes de avión estaban reservados para sus tres hijos y su esposa. “ Mientras tanto, Assad ha caído y podemos esperar verlos directamente en Siria, pero todavía no lo podemos creer. “, dice.





Lina (el nombre ha sido cambiado), 42 años, vive en Île-de-France. Ella es de las que prefirieron no seguir hora tras hora los avances de los rebeldes. Pero, el domingo por la mañana, su hermana le advirtió con un breve mensaje: “ El régimen ha caído. » Al llegar a Francia en los años 1990 -tenía 9 años- se quedó casi sin palabras desde este fin de semana… antes de confesar que tenía sobre todo miedo de entusiasmarse, de evitar decepciones.





Lina todavía comienza a considerar qué podría cambiar para ella la liberación. “ Mi hija no entendía por qué no podíamos ir a ver a mi abuela y mi hijo me preguntó “¿cuándo podemos ir a ver tu país?”dice, imaginando que las respuestas podrían ser más fáciles a partir de ahora. Mis hijos nunca han visto mi país así que me encantaría llevarlos allí, mostrarles dónde crecí y dónde viví, mi escuela, si eso es posible. »





“Siempre soñé con reconstruir mi país”





Más que unas simples vacaciones, la posibilidad de un regreso tras la caída de Bashar al-Assad se está volviendo más palpable para algunos. Ramman Ismail es estudiante de arquitectura en una escuela de Burdeos y la liberación de Siria es una parte clave de su futuro. De 31 años, el joven, que creció en el seno de una familia kurda en los suburbios de Alepo hasta los 20, llegó a Francia como refugiado político con sus dos hermanas, tres hermanos y sus padres, tras el inicio de la guerra civil.









Ramman Ismail.





Su proyecto de estudio se centra en la reconstrucción de la posguerra en torno a la ciudad de Palmira y su prisión. El lugar es muy simbólico: fue el principal lugar de confinamiento de los opositores políticos del padre de Bashar, Hafez al-Assad, en los años 1980 y 1990 y fue parcialmente destruido por los yihadistas de Daesh en 2015”. Hay mucho trabajo por hacerexplica Ramman Ismail. Pero, como arquitecto, siempre soñé con reconstruir mi país. »









Rayan se enteró de la caída de Damasco a través de una llamada telefónica de su amigo refugiado sirio. “ Me llamó llorando, me dijo “ya está, por fin se acabó, podré volver a pasar las vacaciones” » recuerda la estudiante de Isla de Francia, que había seguido con ella los detalles del avance de los rebeldes. Aunque Rayan nació en Francia, sus padres crecieron en el Líbano y lo llevaron de vacaciones a Siria varias veces durante su infancia. Ahora también puede imaginarse regresar allí algún día. “ Recuerdo las estatuas de Hafez al-Assad en medio de Damasco, la obligación de guardar silencio al cruzar la frontera, pero también las historias de mi padre que me contó que había celebrado allí conciertos de Gorillaz antes de que la sociedad siria se hundiera.recuerda. La esperanza renace.





