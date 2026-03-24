Ataques contra infraestructuras: Irán anuncia daños importantes y responde a Trump amenazando con represalias “en toda la región”

Publicado el 22 de marzo de 2026 a las 14:30 horas, actualizado el 22 de marzo de 2026 a las 4:41 p.m. Lectura: 3 min.

La infraestructura hidráulica y energética iraní ha sufrido importantes daños tras los ataques estadounidense-israelíes, afirmó este domingo en Teherán el ministro de Energía.

“La vital infraestructura de agua y electricidad del país ha sufrido graves daños tras los ataques terroristas y cibernéticos llevados a cabo por Estados Unidos y el régimen sionista”declaró Abbas Aliabadi, citado por la agencia de noticias Isna.

“Los ataques tuvieron como objetivo decenas de instalaciones de tratamiento y transmisión de agua y destruyeron partes de redes de suministro críticas”dijo, y agregó que se están realizando esfuerzos para reparar el daño.

Según el jefe de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, el número total de sitios civiles dañados -incluidos edificios residenciales y comerciales, escuelas, centros médicos y vehículos- asciende a 81.365, cifra basada en “últimas evaluaciones de campo”.

El sábado por la noche, Donald Trump amenazó con atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Afirmó que en caso de negativa, Estados Unidos “golpeará y destruirá” centrales eléctricas iraníes “¡COMENZANDO POR LO MÁS GRANDE!” »en su plataforma Truth Social.

El tráfico en este estrecho vital, por el que pasa el 20% del petróleo mundial, prácticamente se ha detenido desde el comienzo de la guerra.

Las fuerzas iraníes atacaron varios barcos, diciendo que no habían prestado atención a las “advertencias” que los disuadían de utilizar la ruta marítima.

Sin embargo, en los últimos días, Teherán autorizó el paso de algunos barcos procedentes de países que considera amigos, aunque advirtió que bloquearía los de países a los que acusa de haber participado en la “agresión” contra él.

Irán aseguró este domingo que cerraría completamente el Estrecho de Ormuz si Washington cumplía su amenaza de apuntar a las centrales eléctricas iraníes. Si las amenazas de Trump se cumplen, el Estrecho “estará completamente cerrado y no volverá a abrir hasta que hayamos reconstruido nuestras centrales eléctricas destruidas”afirmó el centro de mando conjunto Khatam al-Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El ejército iraní también respondió este domingo a Trump anunciando que atacaría las infraestructuras energéticas y las plantas desaladoras de agua de la región si el presidente estadounidense cumplía sus amenazas. Ella, a su vez, amenazó con atacar la infraestructura. “energía, tecnologías de la información y desalación de agua” en la región.

El poderoso presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó de manera similar con destruir infraestructura vital en toda la región si Estados Unidos e Israel atacaban la de Irán.

“Inmediatamente después de que las plantas de energía y la infraestructura de nuestro país sean atacadas, la infraestructura vital, así como los sitios de energía y petróleo en toda la región, serán considerados objetivos legítimos y serán destruidos irreversiblemente”.dijo en un mensaje publicado en X.

Advirtió que tales ataques harían subir los precios del petróleo. “sosteniblemente”.

Una planta desalinizadora en Bahréin resultó dañada el 8 de marzo por un ataque con drones iraníes, según las autoridades, un día después de las acusaciones iraníes de un ataque similar en la isla de Qeshm, en Irán, que afectó el suministro de agua de 30 aldeas.

“El agua es vida”comentó este domingo “no tengas sed”.

En una de las regiones más secas del mundo y donde la disponibilidad de agua es diez veces inferior a la media mundial según el Banco Mundial, las plantas desaladoras tienen un papel vital para la economía y el consumo de agua potable de sus millones de habitantes.

Alrededor del 42% de la capacidad mundial de desalinización se encuentra en Oriente Medio, según muestra un estudio reciente publicado en la revista “Nature”. En los Emiratos Árabes Unidos, el 42% del agua potable proviene de estas fábricas, el 90% en Kuwait, el 86% en Omán y el 70% en Arabia Saudita, detalla una nota de 2022 del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).

“Allí sin agua desalada no hay nada”resume Esther Crauser-Delbourg. Esto es particularmente estratégico en grandes metrópolis como Dubai y Riad.

Ya en 2010, una nota de análisis de la CIA afirmaba que “La interrupción de las instalaciones de desalinización en la mayoría de los países árabes podría tener consecuencias más graves que la pérdida de cualquier otra industria o materia prima”.

Y en 2008, el sitio Wikileaks reveló un cable diplomático estadounidense que decía que “Riad debería evacuar en el plazo de una semana”en el caso de que la desaladora de Jubail que la abastece, o sus oleoductos, fueran “gravemente dañado o destruido”.

En la última década se han producido algunos ataques a plantas desalinizadoras: Yemen y Arabia Saudita se han atacado entre sí, y Gaza ha sufrido ataques israelíes, informa el grupo de expertos de California Pacific Institute, que lleva un registro de los conflictos por el agua.

Antes de 2016, tenemos que remontarnos a 1991 y a la Guerra del Golfo para ver este tipo de ataques.