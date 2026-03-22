ataques contra infraestructuras energéticas, Barrot en el Líbano… Actualización sobre la situación

Ataques a instalaciones de gas en Qatar, advertencia de Donald Trump, el precio del barril de Brent vuelve a subir… En el vigésimo día de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán, aumentan los ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo.

Qatar, el segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL), informó a primera hora de esta mañana nuevos “daños considerables” en el complejo de gas de Ras Laffan, el mayor yacimiento de gas natural licuado (GNL) del mundo, tras un nuevo ataque iraní tras el del miércoles.

La defensa civil de Qatar dijo que había controlado los incendios. No se han reportado víctimas. Irán dijo que estaba respondiendo a un ataque a su sitio de gas marino en South Pars.

Además, Emiratos Árabes Unidos, cercano a Qatar, también declaró este jueves que había cerrado un complejo de gas en Abu Dabi tras la caída de restos de misiles interceptados. En Kuwait, un ataque con drones provocó un incendio en una refinería de petróleo este jueves por la mañana.

Donald Trump ha amenazado con destruir el yacimiento de gas de South Pars en Irán en caso de otro ataque de Irán a instalaciones de gas en Qatar.

Si Irán ” ataque “ este país otra vez, “los Estados Unidos de América, con o sin (…) Israel destruirá masivamente todo el campo de gas de South Pars con una fuerza y ​​un poder que Irán nunca ha visto ni conocido antes”.escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El precio del barril de Brent, de referencia para el mercado mundial del petróleo, subió más de un 5% en el comercio asiático, tras los ataques contra las infraestructuras de gas en Qatar.

Alrededor de las 6 de la mañana (hora de París), el barril de Brent del Mar del Norte ganó otro 4,51% hasta 112,22 dólares. El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia para el mercado americano, subió un 1,12% hasta 97,40 dólares.

Este jueves por la mañana, el coste del gas europeo se disparó más de un 30% tras el ataque de Irán a una planta de gas en Qatar.

“Nos reservamos el derecho de emprender acciones militares si es necesario”declaró a los periodistas su ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Faisal ben Farhane, tras una reunión en Riad a la que asistieron una decena de jefes de diplomacia de países árabes o musulmanes.

Irán “Intenta presionar a sus vecinos” con sus ataques, juzgó el ministro, añadiendo: “El Reino no cederá a las presiones, al contrario, se volverá contra sus autores”.

Los ataques con misiles iraníes mataron a tres mujeres palestinas en la ocupada Cisjordania y a un trabajador tailandés en el centro de Israel, dijeron los servicios de emergencia y Bangkok.

Según la Media Luna Roja Palestina, fragmentos de misiles alcanzaron el miércoles por la tarde una peluquería en Beit Awa, en la Cisjordania ocupada, cerca de Hebrón (sur), matando a tres mujeres. Estas son las primeras muertes palestinas debido a ataques iraníes. Entre las víctimas se encontraba una joven de 17 años, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, también anunció el jueves la muerte de un hombre en el centro de Israel tras un ataque con misiles iraníes, elevando a 15 el número de muertes en Israel debido a la guerra. Es un ciudadano tailandés que trabaja en la agricultura, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés.

El paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto ha reabierto, informaron medios egipcios cercanos al Estado, por primera vez desde que fue cerrado por Israel el 28 de febrero, al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

Al-Qahera News, una cadena de televisión conocida por su cercanía a los servicios de inteligencia egipcios, informó que el cruce había reabierto. “en ambas direcciones”y transmitió imágenes aéreas que mostraban a palestinos –algunos de los cuales recibieron tratamiento médico en Egipto– preparándose para regresar a Gaza, y ambulancias esperando para atender a los pacientes palestinos que deseaban abandonar el enclave.

Irán anunció la ejecución de tres “alborotadores” condenado por asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad y por actuar para Israel y Estados Unidos.

“Los tres alborotadores condenados fueron ahorcados esta mañana, jueves 19 de marzo, por asesinato y por llevar a cabo una operación a favor del régimen sionista y de Estados Unidos”, anunció el sitio Mizan Online, órgano del poder judicial iraní, dos meses después de violentos disturbios en Irán.

Estos individuos estuvieron involucrados en el asesinato de dos agentes del orden, dijo Mizan, añadiendo que fueron ejecutados tras ser declarados culpables del delito de “moharebeh”O “hostilidad contra Dios”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso una moratoria de los ataques contra infraestructuras civiles, en particular energía, diciendo que había hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el emir de Qatar, el jeque Tamim Ben Hamad al-Thani.

“Es de interés común implementar inmediatamente una moratoria sobre los ataques dirigidos a infraestructuras civiles, en particular infraestructuras de energía y agua”. dijo en X, pidiendo que las poblaciones sean “preservado de una escalada militar”.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que viajará este jueves al Líbano, donde el ejército israelí prosigue su ofensiva contra el grupo chiita proiraní Hezbollah, para demostrar la “El apoyo y la solidaridad de Francia con el pueblo libanés, arrastrado a una guerra que no eligió”.

El ejército israelí atacó el miércoles el corazón de Beirut, matando a 12 personas, incluido un responsable de Hezbollah, y anunció que destruiría los puentes que conectan parte del sur del Líbano con el resto del país para cortar toda ayuda al grupo proiraní.