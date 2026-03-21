Publicado el 19 de marzo de 2026 a las 11:41, actualizado el 19 de marzo de 2026 a las 5:10 p.m. Lectura: 2 min.

Menos cruces, pero más muertes de inmigrantes en el Mediterráneo: tormentas, operaciones de rescate cada vez más complejas, cierres de fronteras… Los riesgos aumentan para los exiliados decididos a llegar a Europa incluso en invierno, observan ONG e investigadores.

Al menos 655 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en enero y febrero de 2026, frente a 287 durante el mismo período de 2025. Más del doble. Un récord para esta época del año desde los primeros registros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2014. Sólo entre el 15 y el 25 de enero, la OIM registró en el Mediterráneo central, la ruta migratoria más mortífera del mundo, 104 víctimas de tres naufragios entre Libia y Túnez.

“El número de estas tragedias se debe a condiciones climáticas extremas”afirmó Frontex la semana pasada, refiriéndose a la tormenta Harry que arrasó violentamente las costas de la cuenca mediterránea.

La Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, que se congratuló de que durante este período se haya reducido a la mitad el número de cruces irregulares, también condenó el “Redes criminales de contrabandistas” OMS “No duden en enviar a gente desesperada al mar en embarcaciones improvisadas”.

Menos pasos pero más víctimas: estos dos fenómenos están relacionados, explica Arnaud Baños, investigador del CNRS, especialista en migraciones marítimas. “Cuanto más presión ejercemos para impedir las salidas, más condiciones ideales creamos para los traficantes, que pueden imponer salidas peligrosas e incluso desastrosas a los migrantes. que ya no dudan en marcharse, incluso con mal tiempo en invierno.

Los acuerdos, en particular entre Italia, Túnez y Libia, para detener a los inmigrantes en tránsito hacia Europa, también han llevado a las redes de traficantes a alejarse de las ciudades de salida habituales, de Trípoli a Misrata en Libia, o a subir hacia el norte de Túnez hasta Bizerta para llegar a Cerdeña, observa el investigador.

“Las travesías son cada vez más largas, están muy expuestas al viento y con corrientes muy fuertes. Los pasos están ciertamente menos controlados, pero los barcos también son menos visibles para los servicios de emergencia. explica Arnaud Baños. Además, la entrada a través de los Balcanes “La única vía terrestre para llegar a Europa viniendo desde el Sur es casi impermeable, por lo que sólo queda el mar”.

“En última instancia, creamos un exceso de riesgo: cuanto más decimos que queremos asegurar las fronteras por razones humanitarias, más aumentamos el peligro. Es una espiral infernal. señala el geógrafo.

Las ONG también condenan “impedimentos” a sus operaciones de salvamento en el mar debido a procedimientos administrativos cada vez más engorrosos y a nuevas normas de desembarco.

“Las autoridades italianas exigen que los barcos de las ONG desembarquen a las personas inmediatamente después del primer rescate y en puertos que a menudo están a más de mil kilómetros de distancia, lo que puede obligarnos a ignorar otras llamadas de socorro que contravienen claramente las leyes.” protesta Giulia Messmer, portavoz de Sea-Watch.

La ONG alemana, que aboga por “un programa europeo de salvamento marítimo lo más amplio posible”, denuncia la delegación de operaciones de socorro a “Milicias libias que no dudan en disparar contra barcos en peligro”.

Otra razón estructural que empuja a los inmigrantes a correr riesgos, según las asociaciones, es la reducción de los derechos legales para entrar en Europa.

Alemania, que acogió a alrededor de un millón de refugiados sirios, afganos e iraquíes en 2015, desde entonces ha endurecido las normas para la reunificación familiar y la naturalización. El Reino Unido ha anunciado en particular el fin de los visados ​​de estudios para afganos, cameruneses, birmanos y sudaneses.

“Lo que Frontex no dice es que las redes criminales intervienen donde hay demanda, porque las condiciones de vida en los países de origen o de tránsito son pésimas y no hay vías legales para venir”, coincide Filippo Furri, antropólogo y coautor de un libro sobre las muertes en el Mediterráneo.

La agencia de control fronterizo cuenta a las personas que “llegadas a las fronteras de la UE, pero no el número de salidas”, él señala. El número conocido de personas que murieron intentando llegar a Europa es bien “por debajo de la realidad”, subraya el antropólogo.