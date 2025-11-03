Acusado de espionaje, ¿el investigador francés Laurent Vinatier es rehén de las malas relaciones franco-rusas?

Narrativo

Detenido el 6 de junio de 2024 en un restaurante de Moscú, el reconocido experto, asesor de una ONG, está acusado de espionaje por parte del servicio de seguridad interior ruso y corre el riesgo de veinte años de prisión. Un caso tan vago como grave del que incluso sus allegados tienen muy poca información.





¿A quién, a qué agarrarse cuando el suelo se desliza bajo tus pies? Brigitte y Alain Vinatier avanzan a ciegas, preocupados por dar un paso en falso, por decir demasiadas palabras que puedan perjudicar a su hijo: han pasado dieciséis meses desde que Laurent Vinatier, un investigador francés de 49 años detenido en Moscú en junio de 2024, fue encarcelado en Rusia. Detenido inicialmente por un motivo administrativo que le valió una primera condena de tres años, ahora es sospechoso de espionaje y corre el riesgo de veinte años de prisión. El juicio está previsto para noviembre.





Nos encontramos con sus padres en Issy-les-Moulineaux, en su dúplex lleno de libros y fotografías, testigos de una vida familiar normal, unida en torno a hijos y nietos. Durante mucho tiempo, los dos septuagenarios se mantuvieron discretos para no perjudicar las conversaciones diplomáticas. Pero ahora…