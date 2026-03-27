Te explicamos el escándalo sexual que sacude a Alemania

“Prácticamente me violaste” : El grito sentido de Collien Fernandes irrumpe en la portada del semanario alemán “Der Spiegel”. Extremadamente famosa al otro lado del Rin, la actriz y presentadora acusa a su exmarido, el igualmente famoso Christian Ulmen, de haber publicado vídeos pornográficos falsos, con su cara y su voz. lo que llamamos deepfakes sexual.

El escándalo sacudió a Alemania, donde los medios de comunicación no dudaron en comparar el asunto con el de Gisèle Pelicot.

Desde hace años circulan por Internet decenas de estos vídeos generados por inteligencia artificial. Imágenes hiperrealistas pero… totalmente falsas.

Collien Fernandes intenta entonces descubrir quién difunde estos vídeos, algunos de los cuales han sido vistos cientos de miles de veces. Primero piensa en un acosador anónimo. Ella decide realizar su propia investigación. La actriz descubre entonces perfiles falsos a su nombre, mensajes sexuales enviados a desconocidos e incluso invitaciones para contactar con ella.

Collien Fernandes acaba presentando una denuncia contra X y denuncia públicamente este acoso online en un documental emitido por el canal alemán ZDF.

Fue entonces cuando su marido, el actor y director Christian Ulmen, le confesó que él estaba detrás de los vídeos.

“Era como si me hubieran hablado de una muerte, no podía hablar ni llorar. La persona más cercana a mí me había despojado de mi cuerpo durante años”.confiesa a “Spiegel”.

Casados ​​en 2011, la pareja es una de las más publicitadas en Alemania. Se divorciaron el pasado mes de septiembre. Collien Fernandes presenta denuncia en España. La pareja vivió allí antes de separarse. Y la legislación contra la violencia digital está mucho más avanzada allí que en Alemania.

En Alemania, la separación y el romance son un verdadero cataclismo. El 22 de marzo se celebra una gran manifestación de apoyo en Berlín. Los manifestantes piden una mejor protección contra las agresiones sexuales en línea.

El gobierno parece escucharlos, ya que acaba de prometer una ley destinada a criminalizar deepfakes de carácter sexual.