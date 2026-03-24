Eslovenia vota a favor de unas reñidas elecciones parlamentarias y se sospecha de interferencia extranjera

Publicado el 22 de marzo de 2026 a las 11:21, actualizado el 22 de marzo de 2026 a las 11:29 a.m. Lectura: 3 min.

No sólo en Francia votaremos este domingo 22 de marzo: los eslovenos comenzaron a votar en las elecciones legislativas con un resultado esperado muy igualado entre el partido liberal del Primer Ministro Robert Golob y la formación del ex Primer Ministro de extrema derecha Janez Jansa, al final de una campaña fuertemente influenciada por el contexto internacional.

Después de liderar la carrera durante mucho tiempo, el Partido Democrático Esloveno (SDS) de Janez Jansa se encuentra codo con codo con el Movimiento por la Libertad (GS) de Robert Golob en las últimas encuestas.

Robert Golob, de 57 años, se ha recuperado gracias a medidas populares, incluido el aumento de las pensiones de jubilación, pero también gracias al contexto internacional, afirma el director del suplemento dominical del periódico “Delo”, Ali Zerdin.

La guerra en Irán ofreció “un amplio espacio para la crítica” a los partidos de izquierda, mientras que la proximidad de Janez Jansa a Donald Trump obligó a este último a permanecer en un segundo plano, subrayó durante un debate.

Los últimos días de la campaña también estuvieron marcados por el asunto Black Cube, que lleva el nombre de una empresa de inteligencia israelí sospechosa de estar detrás de la publicación en línea de vídeos con cámaras ocultas que sugieren corrupción dentro del gobierno.

Bajo el mandato de Robert Golob, Eslovenia se convirtió en uno de los pocos países de la Unión Europea que calificó la guerra de Israel en Gaza como un “genocidio”. En junio de 2024, Eslovenia reconoció el Estado de Palestina.

Y según el periodista de “Delo”, Uros Esih, Israel tiene todo el interés en “La política exterior de Eslovenia da un giro de 180 grados”.

Janez Jansa admitió haberse reunido con uno de los directivos de Black Cube, pero negó cualquier implicación en la publicación de los vídeos.

“El ciudadano esloveno debe estar en primera línea, no Palestina ni los inmigrantes ilegales”declaró durante un debate televisado con Robert Golob el viernes por la tarde.

Si gana Janez Jansa, de 67 años, los analistas pronostican un giro antiliberal para el país de 2,1 millones de habitantes de la antigua Yugoslavia y miembro de la Unión Europea desde 2004, en un contexto de creciente nacionalismo en Europa.

Este amigo cercano del primer ministro húngaro, Viktor Orban, lideró una campaña centrada en el regreso a “Valores eslovenos”incluidos los de la “familia tradicional”y prometió “cierra el grifo” dinero público a determinadas ONG.

Durante su tercer mandato, de 2020 a 2022, incrementó su disputa con la UE y trató de amordazar a los medios críticos. Su gestión de la pandemia de Covid-19, considerada autoritaria, sacó a las calles a decenas de miles de personas y condujo a la aplastante victoria de Robert Golob, entonces un novato en política.

Al frente de una coalición de centro izquierda, este último lideró un programa centrado en la inclusión social y la legalización del matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo.

En el plano internacional, criticó duramente la guerra librada por Rusia contra Ucrania -uno de sus únicos puntos en común con Janez Jansa- y las ambiciones estadounidenses en Groenlandia. “Para quienes aman Eslovenia bajo el sol de la libertad, la elección es muy clara”declaró durante el debate televisado.

Para Shiva, un arquitecto paisajista de 26 años, entrevistado el viernes en Liubliana, estos son “las elecciones más importantes en Eslovenia en mucho tiempo”porque habrá que elegir “libertad de expresión y un Estado social fuerte, o mentira y opresión de las instituciones públicas”.

Gaja Grcar, estudiante de 22 años, exige, al margen de una reunión de Janez Jansa, un retorno a los valores de “Dios, patria y familia”.

El último sondeo publicado el jueves por la tarde por la cadena privada POP TV atribuye al GS de Robert Golob un 27,8% y al SDS un 27,7%. El bloque de derecha tendría una ligera ventaja, incluso si ninguno de los dos bandos parece capaz de obtener una mayoría absoluta de los 90 escaños de la cámara baja del parlamento, el Drzavni Zborde.

Los colegios electorales abrieron a las 7:00 horas hora local (la misma hora que en Francia continental) y cerraron a las 19:00 horas. Se esperan los primeros resultados de las urnas inmediatamente. Estas elecciones proporcionales son a una sola vuelta.