¿El compromiso sobre el aumento del CSG abre el camino a la aprobación del presupuesto de la Seguridad Social?





¿Estamos cada vez más cerca de la adopción? Mientras que la parte de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social debe ser votada este viernes 5 de diciembre en la Asamblea Nacional, los diputados adoptaron el jueves 4 de diciembre por la noche un compromiso sobre el aumento del CSG sobre las rentas de capital, resultado de negociaciones entre bastidores entre el Gobierno y los cargos electos.





Ante un momento que él describe como “potencialmente crítico”el Primer Ministro Sébastien Lecornu, esperado en otro lugar, pospuso sus reuniones y dedicó el jueves a debates parlamentarios. El gobierno ha intentado ser conciliador y ha multiplicado sus señales, tanto sobre las franquicias médicas como sobre el nivel de los gastos del seguro médico. Un primer paso antes de la votación de este viernes que, de ser rechazada, supondría el rechazo de todo el texto. Te lo explicamos.





• Un aumento votado pero impugnado por la derecha y el RN





El aumento de la contribución social general (CSG), dirigido específicamente a las rentas del capital, fue exigido por la izquierda para generar ingresos para la Seguridad Social. Fue adoptado en primera lectura en la Asamblea y luego eliminado en el Senado. Los diputados republicanos (LR) se opusieron: “No golpeéis los ahorros populares de los franceses”criticó Laurent Wauquiez, jefe de los diputados de LR.









Para lograr un compromiso, el gobierno presentó una enmienda que buscaba tanto “ingresos seguros” Y “garantizar que las clases medias no se vean afectadas”. Su rendimiento sería de 1.500 millones de euros, en lugar de los 2.800 millones de euros de la versión inicial.





“No se ven afectadas las rentas derivadas del alquiler en todas sus formas, se excluyen todas las rentas de la propiedad, se excluyen todas las rentas procedentes de contratos de seguros de vida, se excluyen todas las plusvalías inmobiliarias”enumeró la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, citando también “Intereses y primas PEL” Y “los de planes de ahorro popular”.





“Preservamos todos los ahorros populares”resumió. “Con el pretexto de supuestamente querer salvar a los pequeños ahorradores, perdonamos a los grandes”replicó el diputado comunista Yannick Monnet, apuntando a un rendimiento la mitad de lo esperado.





Esta enmienda fue finalmente aprobada por 177 votos contra 84 y 92 abstenciones. Una votación fuertemente criticada por el diputado de la Agrupación Nacional (RN) Jean-Philippe Tanguy, que denunció un impuesto “¿Quién golpeará más fuerte a un artesano de 2.000 euros que a un multimillonario”.





• Sin aumento en los deducibles médicos





Muestra de la buena voluntad del Gobierno, la Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, afirmó también que estaba tomando ” acto “ la falta de consenso sobre la duplicación de las franquicias médicas, es decir, el resto que pagan los pacientes, por ejemplo en medicamentos. “Esta propuesta (…) no puede incluirse en nuestras proyecciones financieras”dijo.





Una conclusión a la que también llegó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, invitada al programa matinal TF1 de este viernes. “No hay mayoría para aumentar los deducibles en este presupuesto por lo que no habrá aumento de los deducibles médicos en el presupuesto que hoy se estudia”aseguró.





Respecto al objetivo de gasto del Seguro Nacional de Salud (Ondam), aclaró que el Gobierno está considerando aumentarlos. “hasta más 2,5%” frente al aumento previsto hoy en torno al 2%. Ella también se comprometió a “apoyar un compromiso” seguro “el año blanco” en materia de pensiones y mínimos sociales, es decir, su no indexación a la inflación.









• Lecornu aumenta la presión





Este último aumentó la presión en el hemiciclo, insistiendo en que la ausencia de un texto llevaría a “29 o 30 mil millones” de euros de déficit para la Seguridad Social el próximo año, mientras que el gobierno desea limitarlo a unos 20 mil millones de euros.





Se distribuyó a los parlamentarios una nota del Ministerio de Salud en la que se informaba de una “Riesgo muy alto para la financiación del sistema de protección social”por falta de presupuesto. Provocó acaloradas reacciones de La Francia insumisa (LFI) y de RN, acusando al gobierno de jugar con el “miedos”.





La votación de todo el proyecto de ley no está prevista hasta el 9 de diciembre. Su rechazo pondría en grave peligro la aprobación del presupuesto de la Seguridad Social en el Parlamento antes del 31 de diciembre.









El texto ha sido reescrito por los diputados desde el martes en el hemiciclo para una nueva lectura, después de que el Senado retirara varias concesiones del Gobierno al Partido Socialista (PS), incluida la emblemática suspensión de la reforma de las pensiones. Una suspensión que debería ser votada nuevamente por la Asamblea Nacional el viernes durante la jornada.