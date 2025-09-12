Accidente funicular en Lisboa: once extranjeros, cinco portugueses ... ¿quiénes son las víctimas?

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 7:10 p.m. Lectura: 2 min.







El impresionante descarrilamiento del funicular de Gloria en Lisboa costó la vida de 16 personas, según la última evaluación presentada este viernes 5 de septiembre por las autoridades portuguesas. El desastre ocurrió el miércoles por la tarde en un distrito muy turístico del centro de la capital portuguesa.









Por el momento, se desconocen las razones del accidente. La pista principal mencionada por los medios portugueses este viernes 5 de septiembre se refiere al posible desglose de un cable de seguridad, que podría ser la consecuencia de una posible negligencia en el trabajo de mantenimiento del funicular, proporcionado por un subcontratista del gerente de transporte lisbótico, Carris.





• Una francesa entre las víctimas





Un ciudadano francés murió en el descarrilamiento del funicular, anunció el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barot. “Tenemos confirmación de la muerte de uno de nuestros compatriotas en el trágico accidente”publicó el Ministro en X. “Enviamos todos nuestros pensamientos a su familia y seres queridos. La embajada está a su disposición para acompañarlos”.









Es una víctima que no había sido identificada hasta el francés. En un comunicado de prensa, el ministerio también desea un “Springness Recovery” a la otra mujer francesa herida en el accidente. Según el embajador francés en Portugal, Hélène Farnaud-Defromont, la persona lesionada fue ” levemente “ Y dejó el hospital.





• Cinco portugués muertos, incluidos cuatro empleados de la misma institución





Cinco portugués murieron en el accidente. El primero en ser identificado es André M., 40. Estuvo a cargo del sistema de frenado de vehículos y trabajó en Caris, gerente de transporte público de la compañía en Lisboa, durante 15 años, según la información de CNN Portugal.





Los otros cuatro portugueses que murieron en el accidente – Aldo M., Pedro T., Ana L. y Sandra C. – son empleados de la misma institución de asistencia social, la Santa Casa da Misericordia, indica el “Correio da manha”. Las oficinas de esta organización están ubicadas en la parte superior de la carretera recorrida por el ascensor.





• Tres británicos que murieron en el accidente





Tres británicos se encuentran entre las víctimas. Según la BBC que cita a la policía portuguesa, estos son dos hombres de 82 y 44 años, y una mujer de 36 años. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido dijo que era “Profundamente triste” Para conocer su muerte, continúa la BBC citando Downing Street.





• Dos surcoreanos





Entre las víctimas del accidente también hay dos surcoreanos. Según “The Corean Times”, es un hombre y una mujer. El periódico que habla inglés especifica que otro coreano, lesionado, todavía está en cuidados intensivos.





• Una víctima suiza





Un suizo también murió en el accidente, este viernes por la mañana confirmó el Departamento Federal de Asuntos Exteriores en X.









• No hay alemán entre las víctimas





Ningún alemán murió en el accidente en esta etapa, a diferencia de la información proporcionada por las autoridades el jueves, pero hay tres heridos de este país, incluido un niño de tres años.