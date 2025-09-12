El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu promete “rupturas”, “sobre los méritos” y “no solo en la forma”

Publicado el 10 de septiembre de 2025 a las 4:03 p.m.

Actualizado el 10 de septiembre de 2025 a las 6:17 p.m.







El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu prometió este miércoles 10 de septiembre “Rupturas”, “Básicamente” Y “No solo en forma”durante la ceremonia de pase en Matignon, donde aseguró que había “De ninguna manera imposible” Para salir de la crisis política.









Después de agradecer a su predecesor François Bayrou por su “Coraje extraordinario”el nuevo inquilino de Matignon prometió ser “Más creativo”, “Más serio en la forma de trabajar con nuestras oposiciones”mientras que la coalición gubernamental saliente se ve privada de una mayoría en la Asamblea Nacional.





“Vamos a llegar allí”se lanzó, prometiendo recibir fuerzas políticas “En los próximos días”.









El ex ministro de las Fuerzas Armadas, muy cerca de Emmanuel Macron, estaba satisfecho con un discurso muy corto (menos de cinco minutos) por su oficina, abogando por “Humildad” Y “Sobriedad” frente a “Esta inestabilidad y la crisis política y parlamentaria que conocemos”.





“Necesitaremos rupturas, y no solo en el formulario, no solo en el método (…) Rupturas también en la parte inferior “él abogó.





Consultas para encontrar “acuerdos”





El nuevo inquilino de Matignon dijo que quería “Fin” En “Municipio entre la vida política del país y la vida real”conviértete en acuerdo con él “Preocupante”.





Otro ” brecha “ criado por el ex ministro de las fuerzas armadas, el que existe “Entre la vida política interior y la geopolítica global” :: “No podremos continuar esta discrepancia eternamente, porque obviamente nos alcanzará”se lanzó, haciéndose eco de los desarrollos de las últimas horas en la escena internacional, entre los ataques israelíes en Qatar el martes y la intrusión de drones en Polonia.









Unos momentos antes, François Bayrou le había asegurado que su ” ayuda “ el era “Adquirido en cualquier momento” Para ” recolectar “ Más ampliamente. “No creo en un segundo que nuestro país permanezca para siempre en las divisiones, insultos, violencia”aseguró el patrón del módem en un discurso también muy breve.





Nombrado el martes por la noche por el Presidente de la República después de la falla de la votación de confianza solicitada por François Bayrou en la Asamblea Nacional el lunes, Sébastien Lecornu fue acusado por Emmanuel Macron “Consultar” fuerzas políticas para encontrar “Acuerdos” Para preservar el “Estabilidad institucional” del país.





Varios líderes del grupo del partido y parlamentario, inicialmente los del bloque central, ya tienen una cita en Matignon el miércoles, dijeron varias fuentes dentro del ejecutivo y las partes.