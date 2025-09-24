Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 5:38 p.m.

75 años, este hombre conocido por sus declaraciones fluctuantes había implicado repetidamente al ex jefe del estado por haber recibido fondos del difunto dictador libio Muammar Gaddafi y sus tenientes. Nicolas Sarkozy había denunciado las palabras de esto “Gran manipulador”.





El intermediario fue mencionado por una orden de arresto en este archivo en el que el Tribunal Penal de París debe emitir su sentencia el jueves. Se había refugiado en el Líbano unos días antes del juicio del juicio.









Ziad Takieddine ya había sido sentenciado a mediados de 2010 a cinco años de prisión en el componente financiero del extenso caso Karachi, un sistema de comisiones ocultas sobre armamentos franceses contratos con Arabia Saudita y Pakistán. La decisión fue confirmada en apelación a principios de 2025.





Un voltaje temporal en Sarkozy





Ya en mayo de 2012, Ziad Takieddine aseguró a la prensa que el financiamiento de la campaña del antiguo estado francés por Libia fue “Verdad”. A finales de 2016, habló con Mediapart de las maletas de plata y cinco millones de euros otorgados en 2006 y 2007 a Nicolas Sarkozy, entonces ministro del interior, y con su jefe de gabinete Claude Guyant. Luego había confirmado repetidamente estos comentarios antes del juez investigador.





Pero el drama a fines de 2020: el septuagenario había declarado a BFMTV y “Paris Match” que el ex presidente no se había beneficiado de estos fondos. Comentario “Distorsionado”corregido dos meses después, Ziad Takieddine, un flip-flop temporal analizado ya que la justicia es posible ropa interior, y que vale la pena una acusación a varias personalidades, incluida Nicolas Sarkozy, su esposa Carla Bruni-Sarkozy o la figura de People Press, Mimi Marchand.









Nacido el 14 de junio de 1950 en una gran familia de drusos libaneses, trabajó durante mucho tiempo en publicidad, antes de dejar su país desgarrado por la Guerra Civil. En la década de 1980, dirigió la Estación de Montaña Isola 2000 (Alpes-Maritimes), y gradualmente vinculó los vínculos con muchos funcionarios de altos altos funcionarios.





Gracias a este conocimiento y sus habilidades interpersonales, interfiere en la negociación de contratos de defensa en el corazón del asunto de Karachi. Luego lidera el alto tren y cubre sus relaciones políticas con regalos. Pero su influencia disminuirá, entre un divorcio difícil con su esposa, la competencia de su enemigo jurado, el empresario Alexandre Djouhri, que vino de las redes vinculadas a Jacques Chirac y el comienzo de sus problemas legales.